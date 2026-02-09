Acesse sua conta
Estudante de arquitetura é morto a tiros durante assalto na orla de Salvador

Vítima foi abordada por dois homens armados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:52

Estudante de arquitetura é morto a tiros durante assalto na orla de Salvador
Estudante de arquitetura é morto a tiros durante assalto na orla de Salvador Crédito: Reprodução

Um estudante de arquitetura de 27 anos foi morto a tiros durante um assalto na orla de Stella Maris, em Salvador, na noite de sexta-feira (6). A vítima foi identificada como Kelvin Souza.

Segundo informações da Polícia Civil, Kelvin estava acompanhado quando foi abordado por dois suspeitos armados, que anunciaram o roubo. Durante a ação, os criminosos levaram aparelhos celulares e o veículo das vítimas. Um dos assaltantes efetuou disparos, atingindo o estudante. O acompanhante conseguiu fugir.

Policiais militares do 32º Batalhão da PM foram acionados para atender à ocorrência, mas os suspeitos não foram localizados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado, porém a morte foi confirmada ainda no local do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento na região segue reforçado, inclusive com operações, com o apoio de unidades convencionais, táticas e especializadas, com o objetivo de coibir ações criminosas. A corporação destacou ainda a importância de que situações suspeitas sejam comunicadas pelos telefones 190 ou 181, além do registro da ocorrência na Polícia Civil.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos de Salvador investiga o caso, tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Guias de remoção e perícia foram expedidas, e equipes realizam oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.

Kevin foi sepultado na manhã de domingo (8), no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília.

