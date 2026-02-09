BAHIA

Única sobrevivente de acidente em Praia do Forte apresenta melhora no estado de saúde

Quatro pessoas morreram em colisão

Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 07:51

Resgate de vítimas de acidente na BA-099 Crédito: Divulgação

A única sobrevivente do grave acidente registrado em Praia do Forte, identificada como Moana, jovem trans e moradora de Barra do Pojuca, apresentou melhora no estado de saúde. O caso aconteceu na manhã de domingo (8), por volta das 8h, na BA-099, em um trecho próximo à localidade da Tapera, no sentido Praia do Forte, na orla de Mata de São João.

A informação foi compartilhada pela mãe de Moana, por meio de um status no WhatsApp, informando que a filha já saiu da mesa de cirurgia. Segundo o comunicado, o procedimento foi realizado durante a tarde e a jovem apresenta boa evolução clínica.

Moana estava no veículo com outras quatro pessoas, que morreram no local após o carro sair da pista, capotar e colidir contra uma árvore. Três das vítimas ficaram presas às ferragens. A sobrevivente foi socorrida em estado grave, retirada do local com apoio de um helicóptero e encaminhada para atendimento especializado em Salvador, onde segue internada.

O acidente ocorreu no quilômetro 50 da rodovia. No momento da colisão, a pista estava molhada, em razão da chuva que atingiu o local durante boa parte da manhã.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. Imagens feitas no local mostram o carro totalmente destruído devido à violência da colisão.