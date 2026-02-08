Acesse sua conta
Veja quem são as vítimas do acidente que deixou 4 mortos em Praia do Forte

Três das quatro vítimas ficaram presas às ferragens; outras duas foram lançadas para fora do veículo

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 20:04

Orion Morais Paris Júnior e Jackson Reis Silva estavam no veículo que perdeu o controle, capotou e se chocou contra uma árvore.
Orion Morais Paris Júnior e Jackson Reis Silva Crédito: Reprodução/Prefeitura de Itanagra

Três das vítimas do acidente que deixou quatro pessoas mortas na manhã deste domingo (8), na BA-099, perto da entrada de Praia do Forte, já foram identificadas.

Orion Morais Paris Júnior e Jackson Reis Silva estavam no veículo, um Fiat Punto, placa OKY-2822, de Feira de Santana, que perdeu o controle, capotou e se chocou contra uma árvore.

Acidente grave na BA-099

Acidente grave deixa quatro mortes na BA-099 por Divulgação
Resgate de vítimas de acidente na BA-099 por Divulgação
Orion Morais Paris Júnior por Reprodução/Prefeitura de Itanagra
Resgate de vítimas de acidente na BA-099 por Divulgação
Jackson Reis Silva por Reprodução/Prefeitura de Itanagra
Resgate de vítimas de acidente na BA-099 por Divulgação
Acidente grave é registrado na BA-099 por Reprodução
Acidente grave registrado é na BA-099 por Leitor CORREIO
Acidente grave é registrado na BA-099 por Reprodução
Acidente provoca engarrafamento no Litoral Norte por Reprodução
Acidente provoca engarrafamento no Litoral Norte por Reprodução
Orion Morais Paris Júnior e Jackson Reis Silva por Reprodução/Prefeitura de Itanagra
Prefeitura emitiu nota pelas mortes de Orion Morais Paris Júnior e Jackson Reis Silva por Reprodução/Prefeitura de Itanagra

Acidente grave deixa quatro mortes na BA-099 por Divulgação

Os dois eram moradores do município de Itanagra, distante cerca de 50km do local onde aconteceu o acidente no Litoral Norte. Em nota, a prefeitura do município lamentou as duas mortes e decretou luto oficial pelo trágico acidente.

'Neste momento de grande comoção, a administração municipal manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos os municípes que compartilham desta irreparável perda, expressando sentimentos de respeito e condolências', diz a nota.

Orion Morais Paris Júnior e Jackson Reis Silva estavam no veículo que perdeu o controle, capotou e se chocou contra uma árvore.
Prefeitura emitiu nota pelas mortes de Orion Morais Paris Júnior e Jackson Reis Silva Crédito: Reprodução/Prefeitura de Itanagra

Jackson era motorista de ônibus da Cooperativa Garcia d’Ávila. Em uma publicação feita no perfil do Instagram, a cooperativa lamentou 'com profundo pesar' a morte do amigo e cooperado.

Outras duas vítimas foram identificadas como Lenice Carvalho de Santana e Jennifer. Três das vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram os corpos retirados do veículo por bombeiros militares. 

A morte comoveu amigos e moradores de povoados do Litoral Norte, como Campinas, São José do Avena e Barra de Pojuca, já que todos trabalhavam e eram conhecidos da região.

Duas pessoas foram projetadas para fora do carro durante o acidente. Uma delas morreu e a outra, uma mulher, foi resgatada pelo helicóptero Fênix 1 do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. As causas do acidente ainda são desconhecidas, segundo o Corpo de Bombeiros, e serão investigadas pela polícia.

O acidente causou reflexos no trânsito no Litoral Norte e motoristas enfrentaram lentidão desde a altura de Itacimirim. A Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela administração da via, informou que pista, no sentido Praia do Forte, precisou ser interditada para a retirada do veículo.

A concessionária disse ainda que deslocou uma equipe de resgate com UTI Móvel, que prestou atendimento às vítimas. Também participaram da ocorrência a Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

