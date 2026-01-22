DÚVIDAS

O que muda para quem tem dinheiro no Will Bank após decreto de liquidação

Decisão do BC interrompe funcionamento do banco digital e recursos passam a integrar processo

Wendel de Novais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:21

Will Bank Crédito: Divulgação

A decisão do Banco Central (BC) de decretar a liquidação extrajudicial do Will Bank, anunciada nesta quarta-feira (21), colocou fim às operações do banco digital e levantou uma série de questionamentos entre correntistas e investidores sobre o acesso aos recursos mantidos na instituição.

A medida encerra um processo iniciado após a intervenção no Banco Master, grupo controlador do Will, e segue o rito legal previsto para a saída definitiva de uma empresa do Sistema Financeiro Nacional, com foco na organização dos pagamentos a credores.

Desde o anúncio, clientes relatam falhas generalizadas nos serviços. Apesar de ainda conseguirem entrar no aplicativo e visualizar saldos e limites, operações como compras, pagamentos e transferências via PIX não estão sendo finalizadas.

Com a liquidação em curso, todas as atividades do banco ficam suspensas. Na prática, contas, cartões e demais produtos deixam de funcionar, e os valores existentes passam a ser tratados dentro do processo administrativo conduzido pelo liquidante nomeado pelo BC.

Esse responsável terá a função de levantar quanto cada cliente tem a receber e organizar os repasses possíveis, obedecendo à ordem de prioridade definida em lei para pagamento de credores.

O Banco Central reforça que, nesses casos, os depósitos contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, considerando o total de aplicações e saldos elegíveis mantidos na instituição.