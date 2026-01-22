Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que muda para quem tem dinheiro no Will Bank após decreto de liquidação

Decisão do BC interrompe funcionamento do banco digital e recursos passam a integrar processo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:21

Will Bank
Will Bank Crédito: Divulgação

A decisão do Banco Central (BC) de decretar a liquidação extrajudicial do Will Bank, anunciada nesta quarta-feira (21), colocou fim às operações do banco digital e levantou uma série de questionamentos entre correntistas e investidores sobre o acesso aos recursos mantidos na instituição.

A medida encerra um processo iniciado após a intervenção no Banco Master, grupo controlador do Will, e segue o rito legal previsto para a saída definitiva de uma empresa do Sistema Financeiro Nacional, com foco na organização dos pagamentos a credores.

Desde o anúncio, clientes relatam falhas generalizadas nos serviços. Apesar de ainda conseguirem entrar no aplicativo e visualizar saldos e limites, operações como compras, pagamentos e transferências via PIX não estão sendo finalizadas.

Famosos que já foram contratados pelo Will Bank

Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Simone Mendes já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Whindersson Nunes já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Maísa já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Pablo Vittar já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Italo Sena já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Thelminha já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
1 de 7
Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução

Com a liquidação em curso, todas as atividades do banco ficam suspensas. Na prática, contas, cartões e demais produtos deixam de funcionar, e os valores existentes passam a ser tratados dentro do processo administrativo conduzido pelo liquidante nomeado pelo BC.

Esse responsável terá a função de levantar quanto cada cliente tem a receber e organizar os repasses possíveis, obedecendo à ordem de prioridade definida em lei para pagamento de credores.

O Banco Central reforça que, nesses casos, os depósitos contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, considerando o total de aplicações e saldos elegíveis mantidos na instituição.

Enquanto o processo não avança para a fase de ressarcimento, os recursos permanecem bloqueados, sem possibilidade de movimentação, até que sejam definidos os valores a serem pagos e os prazos para devolução do dinheiro aos clientes.

Leia mais

Imagem - Clientes do Will Bank relatam falhas em cartões e PIX após liquidação do banco

Clientes do Will Bank relatam falhas em cartões e PIX após liquidação do banco

Imagem - Dívidas no Will Bank: clientes ainda precisam pagar após a liquidação?

Dívidas no Will Bank: clientes ainda precisam pagar após a liquidação?

Imagem - Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Tags:

Dinheiro Banco Liquidado Will Bank

Mais recentes

Imagem - Restaurante vai distribuir fatias de pizza de graça para vítimas de assaltos

Restaurante vai distribuir fatias de pizza de graça para vítimas de assaltos
Imagem - Motorista processa banco após devolver R$ 131 milhões recebidos por engano e não receber recompensa

Motorista processa banco após devolver R$ 131 milhões recebidos por engano e não receber recompensa
Imagem - Preso em Praia do Forte, Sérgio Nahas forjou suicídio da esposa após matá-la em closet; relembre crime

Preso em Praia do Forte, Sérgio Nahas forjou suicídio da esposa após matá-la em closet; relembre crime

MAIS LIDAS

Imagem - Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep
01

Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep

Imagem - Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia
02

Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
04

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia