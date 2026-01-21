PROBLEMAS

Clientes do Will Bank relatam falhas em cartões e PIX após liquidação do banco

Usuários reclamam de compras não concluídas e transferências travadas

Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:05

Falhas no Will Bank Crédito: Reprodução

Após o decreto da liquidação extrajudicial do Will Bank pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (21), clientes da instituição relatam dificuldades para realizar pagamentos e movimentações financeiras. Nas redes sociais, usuários registram problemas com cartões, transferências via PIX e no internet banking, mesmo conseguindo acessar o aplicativo e verificar os limites disponíveis.

Segundo o Downdetector, uma plataforma que monitora instabilidades em serviços digitais, cerca de 500 notificações de erro já haviam sido registradas na terça-feira (20), por volta das 20h, e as reclamações se intensificaram na manhã desta quarta-feira (21). A liquidação do Will Bank, banco digital ligado ao grupo Master, ocorre devido ao agravamento da situação financeira da instituição e à incapacidade de honrar seus compromissos.

Famosos que já foram contratados pelo Will Bank 1 de 7

A decisão do BC tem como objetivo proteger o sistema financeiro e garantir que os clientes recebam seus depósitos, aplicações e saldos dentro do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), atualmente fixado em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição. Estima-se que cinco milhões de correntistas estejam amparados pelo FGC, que pode gerar ressarcimentos de até R$ 50 bilhões.

O ressarcimento deve contemplar contas-correntes, CDBs, RDBs e outros produtos cobertos pelo FGC. No entanto, clientes que possuíam dívidas junto ao Will Bank precisam ficar atentos: a liquidação não extingue as obrigações de pagamento.

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso 1 de 6

Ou seja, empréstimos, financiamentos e outras pendências continuam de responsabilidade do devedor, que terá que negociar a quitação ou a transferência dessas dívidas para outra instituição financeira, caso aplicável.