Clientes do Will Bank relatam falhas em cartões e PIX após liquidação do banco

Usuários reclamam de compras não concluídas e transferências travadas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:05

Falhas no Will Bank Crédito: Reprodução

Após o decreto da liquidação extrajudicial do Will Bank pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (21), clientes da instituição relatam dificuldades para realizar pagamentos e movimentações financeiras. Nas redes sociais, usuários registram problemas com cartões, transferências via PIX e no internet banking, mesmo conseguindo acessar o aplicativo e verificar os limites disponíveis.

Segundo o Downdetector, uma plataforma que monitora instabilidades em serviços digitais, cerca de 500 notificações de erro já haviam sido registradas na terça-feira (20), por volta das 20h, e as reclamações se intensificaram na manhã desta quarta-feira (21). A liquidação do Will Bank, banco digital ligado ao grupo Master, ocorre devido ao agravamento da situação financeira da instituição e à incapacidade de honrar seus compromissos.

Famosos que já foram contratados pelo Will Bank

Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Simone Mendes já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Whindersson Nunes já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Maísa já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Pablo Vittar já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Italo Sena já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Thelminha já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
1 de 7
Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução

A decisão do BC tem como objetivo proteger o sistema financeiro e garantir que os clientes recebam seus depósitos, aplicações e saldos dentro do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), atualmente fixado em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição. Estima-se que cinco milhões de correntistas estejam amparados pelo FGC, que pode gerar ressarcimentos de até R$ 50 bilhões.

O ressarcimento deve contemplar contas-correntes, CDBs, RDBs e outros produtos cobertos pelo FGC. No entanto, clientes que possuíam dívidas junto ao Will Bank precisam ficar atentos: a liquidação não extingue as obrigações de pagamento.

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso

Daniel Vorcaro por Reprodução
Daniel Vorcaro por Reprodução
Daniel Vorcaro por Reprodução
Daniel Vorcaro por Reprodução
Daniel Vorcaro por Reprodução
Daniel Vorcaro por Reprodução
1 de 6
Daniel Vorcaro por Reprodução

Ou seja, empréstimos, financiamentos e outras pendências continuam de responsabilidade do devedor, que terá que negociar a quitação ou a transferência dessas dívidas para outra instituição financeira, caso aplicável.

Enquanto isso, usuários seguem relatando falhas operacionais e bloqueios em transações cotidianas. Compras, transferências e pagamentos estão indisponíveis, provocando incerteza e transtornos para clientes que dependem do banco digital para movimentar seu dinheiro e honrar compromissos financeiros.

