Aposta baiana fatura mais de R$ 61 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 07:28

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Uma aposta registrada na Bahia está entre as vencedoras da quina da Mega-Sena no concurso 2981, sorteado na noite de sábado (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado foi feito em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e garantiu ao apostador R$ 61.085,40.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na lotérica Loto Villas, com um jogo simples de seis números.

As dezenas sorteadas foram: 15, 22, 27, 32, 50 e 58.

Ao todo, 41 apostas em todo o país acertaram cinco números, e cada uma receberá R$ 61.085,40. Já na faixa de quatro acertos, 2.992 apostas foram premiadas com R$ 1.379,77 cada.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa é que o próximo sorteio, marcado para terça-feira (10), pague R$ 60 milhões.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 62.849.952,00.

Tags:

Mega-sena

