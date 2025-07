DESPEDIDA

Primeira-dama Janja chega ao velório de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio

Lula enviou coroa de flores com a mulher, mas não irá comparecer

A primeira-dama Janja da Silva chegou na manhã desta sexta-feira (25) ao velório da cantora Preta Gil, que acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia pública vai até às 13h, quando passará a ser restrita a familiares e amigos próximos da artista, falecida no último domingo (20), aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. >