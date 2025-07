ÚLTIMA DESPEDIDA

'Estava tão linda', declara Giovanna Lancellotti nas redes após despedida de Preta Gil

Atriz estava de branco assim como outros familiares e amigos, cor simbólica para pessoas de Axé

Durante o velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a atriz Giovanna Lancellotti prestou uma homenagem tocante à cantora. Com semblante emocionado, Giovanna se juntou a familiares, amigos e fãs que compareceram ao local para o último adeus a uma das artistas mais queridas do país. >