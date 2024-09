FESTIVAL

Bon Odori chega ao último dia com Parque de Exposições lotado

Evento enaltece a cultura oriental em Salvador

Brenda Viana

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 19:04

Último dia de Bon Odori na capital baiana Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Para quem não está acostumado, circular pelo Bon Odori é sempre ficar com um olhar de interrogação, sem entender que personagem é aquele que todo mundo quer tirar foto, como come aquela comida asiática, que canção é aquela que está tocando no palco. No último dia do evento em Salvador, neste domingo (1°), o público foi em peso após as fortes chuvas dos últimos dias darem uma trégua.

O Parque de Exposições ficou lotado, com muitos jovens, crianças acompanhadas dos pais e até uma senhora de 70 anos vestida de um personagem de anime. Dona Nildete Campos saiu de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para mostrar as fantasias que fez para ela e os netos, Larissa, Rodrigo e Lara Campos. Os pequenos incentivaram a avó a assistir animes há 10 anos e, desde então, a aposentada tem dedicado os dias livres a fazer cosplay, costurar roupas e aparecer em eventos do mesmo estilo.

"Olha, eu já sofri preconceito, me chamam de maluca, de doida, mas eu não ligo. Pinto meu cabelo de todas as cores, saio fantasiada com eles, porque o importante é eu ser feliz do jeito que eu gosto. Demoro 15 dias para fazer as fantasias e sair curtindo com meus netos", diz.

Dona Nildete e os netos Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Na edição deste ano, o Bon Odori teve artistas conhecidos no mundo dos animes, como Wendel Bezerra, ator, dublador, diretor de dublagem, locutor e youtuber brasileiro, que ficou conhecido por dublagens famosas, como Goku em "Dragon Ball", Bob Esponja em "Bob Esponja Calça Quadrada", Jackie Chan na série animada "As Aventuras de Jackie Chan" e Bear Grylls em "À Prova de Tudo".

Comidinhas

Entre uma apresentação e outra, a fome bate e aqueles que gostam de experimentar comidas diferentes procuraram pelas barracas do evento. Uma dessas foi de Salomão NG, filho de descendentes chineses, que vieram à Bahia mudar de vida. No Bon Odori, ele montou com a família a barraca com doces, bebidas famosas que aparecem nos Doramas, além de outros alimentos asiáticos.

"O pessoal tem procurado bastante o Mochi, a bebida alcoólica chamada Soju, que está vendendo bastante devido às novelas coreanas, os Doramas. No geral, eles já vêm procurando coisas específicas que viram nos Doramas e querem experimentar. Não viemos focamos em um lucro estimado, apenas para divulgar os produtos orientais e, o que vier, é lucro", disse.

No palco Mirai, espaço dedicado à comunidade otaku, os fiéis seguidores foram observar o universo dos mangás, animes, cosplay e tokusatsu. Foram mais de 20 atividades, incluindo um bate-papo que celebrou o legado do anime Dragon Ball.

Um desses amantes de anime é Gabriel Montenero, professor de Crossfit e apaixonado pelo mundo asiático. Essa é a quarta vez que ele curte o Bon Odori com os amigos e deixou claro o quanto a cultura japonesa faz parte da vida dele.

"Já sou adepto ao estilo, curto bastante as feirinhas, já comprei o que precisava, vi também as apresentações, então foi um bom evento para quem gosta desse mundo", disse o coach, que reforçou que os preços dos produtos está na média.