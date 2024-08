EVENTO

Bon Odori em Salvador: Festival de cultura japonesa terá 40 opções de gastronomia

Os ingressos custam entre R$ 12 e R$ 34

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 13:57

Bon Odori Salvador Crédito: Divulgação

O Bon Odori – Festival da Cultura Japonesa, que acontece entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro, no Parque de Exposições Salvador, contará com uma ampla oferta gastronômica que promete agradar os mais variados paladares. Cerca de 40 restaurantes oferecerão em seus cardápios diversas iguarias, como sushi, tempurá, udon, lamén, além de opções brasileiras como pastel, sanduíches, pipoca, sorvete, churrasco e crepes.

As principais novidades ficam por conta da estreia dos restaurantes Buddha Bistrô Asiático, Amana e Cia. do Sertão no evento. O público poderá participar ainda de oficinas culinárias com chefs renomados da cozinha oriental e de um workshop de culinária japonesa infantil. Nomes como André Matias, Rodrigo Ávila, Marlene Fukushima, Marly Sugimoto (Sakura) e os chefs das empresas da Kikkoman e da Mondial estão confirmados.

Com uma programação inspirada nas lendas japonesas, a edição deste ano do Bon Odori traz entre as atrações confirmadas o grupo Abeya, fundado pelos irmãos Kinzaburo e Ginzaburo Abe, campeões nacionais de tsugaru shamisen.