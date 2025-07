NEGOCIAÇÃO

Trump descarta adiamento de tarifaço e nova taxa começa a valer nesta sexta (1º)

Presidente dos Estados Unidos também anunciou acordo com União Europeia

Monique Lobo

Publicado em 27 de julho de 2025 às 15:42

Donald Trump durante pronunciamento Crédito: Divulgação

A possibilidade de adiamento do início da cobrança de taxação a produtos estrangeiros pelos Estados Unidos - incluindo a de 50% a produtos brasileiros - foi descartada pelo presidente americano Donald Trump. Segundo ele, em afirmação feita neste domingo (27), a nova tarifa vai começar a valer na próxima sexta-feira (1º). A única exceção que pode ocorrer é no caso do aço e do alumínio. >

Trump ainda anunciou um acordo com a União Europeia, após se reunir com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia. Com esse pacto, os Estados Unidos vão cobrar 15% de tarifas sobre os produtos europeus, antes a taxa estava em 30%.>

De acordo com dados divulgados pela agência de notícias France-Presse, as relações comerciais entre União Europeia e Estados Unidos chega a 1,9 trilhão de dólares anuais, o que equivale a cerca de R$ 10,5 trilhões.>

EUA x Brasil>

No sábado (26), senadores brasileiros tiveram a primeira reunião de trabalho na missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, para debater a taxação imposta ao Brasil. >

Nos próximos dias, o presidente americano deve assinar uma ordem executiva com as justificativas legais para a taxação dos produtos importados do Brasil, segundo apontam relatos da imprensa. Isso pode acontecer porque uma investigação do Escritório de Representação de Comércio dos Estados Unidos pode demandar muito tempo. >