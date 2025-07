INVERNO

Cidade mais fria da Bahia registra 9,9 ºC

No mesmo dia, os termômetros registraram 33,4 ºC

Publicado em 20 de julho de 2025 às 08:41

Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, registrou a menor temperatura entre todos os municípios do estado no sábado (19). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no ranking diário de cidades mais frias do Brasil. Mas não é só isso. Luís Eduardo Magalhães também foi a quarta cidade mais quente do estado. >

No mesmo dia, os moradores do município enfrentaram amplitude térmica - diferença entre a temperatura máxima e mínima - de mais de 23 ºC. Durante a madrugada, os termômetros registraram 9,9 ºC, a menor temperatura entre todas as cidades baianas. Já durante o dia, quando o calorão estava a todo vapor, Luís Eduardo Magalhães registrou 33,4 ºC. Mas como isso é possível? >

Diferente do que acontece com as temperaturas nas cidades litorâneas, quem está no interior do estado não conta com um fator importante para a regulação dos termômetros: a maritimidade. Isso significa a influência que os oceanos possuem sobre os eventos climáticos, como umidade, ventos e, claro, a temperatura. >

A água do mar tem alta capacidade térmica. Na prática, ela leva mais tempo para esquentar e esfriar do que a terra, o que ajuda a moderar as temperaturas em áreas próximas ao litoral, resultando em menor amplitude. No interior, onde a influência do mar é menor, as temperaturas variam mais. É o que acontece em Luís Eduardo Magalhães, que está a mais de 900 quilômetros de Salvador. E não é só lá. >

Na cidade de Correntina, os termômetros indicaram, no mesmo dia, 11 ºC e 33,4 ºC. Como consequência, o município foi o segundo mais frio da Bahia e o quarto mais quente do estado, ao lado de Luís Eduardo Magalhães. Confira abaixo o ranking das cinco cidades baianas mais frias e quentes, no último sábado (19). >

As baixas temperaturas são comuns no interior da Bahia durante o inverno. A estação teve início em 20 de junho e vai até 22 de setembro. Em 24 de julho do ano passado, a cidade de Vitória da Conquista registrou 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). >

Cidades mais frias da Bahia

Luís Eduardo Magalhães: 9,9 ºC>

Correntina: 11 ºC>

Barreiras: 13,1 ºC>

Vitória da Conquista: 14,8 ºC>

Ibotirama: 15,3 ºC>

Cidades mais quentes da Bahia

Ibotirama: 35,7 ºC>

Barreiras: 34,6 º₢>

Barra: 34,5 ºC>

Correntina: 33,4 ºC>