DONO FOI PRESO

Fake news e morte: relembre episódios em que a 'Choquei' virou caso de polícia

Antes da prisão do dono do perfil, página já havia sido alvo de críticas, investigações e repercussões nacionais

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:46

Choquei foi investigada na época da morte de Jéssica Vitória Crédito: Reprodução

A prisão de Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro superior a R$ 1,6 bilhão, não é o primeiro momento em que o perfil aparece no centro de episódios ligados a investigações policiais.

Nos últimos anos, a página já esteve associada a controvérsias envolvendo desinformação, responsabilização digital e atuação de autoridades. Veja os principais casos.

2023: caso da jovem após notícia falsa

Em dezembro de 2023, páginas de fofoca, entre elas a Choquei, repercutiram uma informação falsa de que Jéssica Vitória Canedo teria um relacionamento com Whindersson Nunes. O próprio humorista negou o boato publicamente.

Após a viralização do conteúdo, a jovem passou a ser alvo de ataques nas redes sociais e tirou a própria vida dias depois. O caso provocou repercussão nacional e abriu debate público sobre responsabilidade de perfis com grande alcance digital.

Posteriormente, a própria Choquei admitiu ter republicado o conteúdo falso e informou que retirou a postagem quando identificou a inconsistência. O episódio levou o perfil a interromper temporariamente suas publicações nas redes sociais diante da pressão pública e política por certo período.

Em março de 2024, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre a morte da jovem. A investigação apontou que a própria Jéssica havia criado perfis falsos e produzido as mensagens que deram origem ao boato, posteriormente enviadas a páginas de entretenimento.

Ba investigação, a polícia chegou a ouvir a mãe da jovem, duas amigas dela, o humorista Whindersson Nunes e representantes de três páginas de fofoca das redes sociais, incluindo a Choquei, que no final não foi responsabilizada pela divulgação do conteúdo falso.

Prisão de dono da página

Dono da página, Raphael Sousa Oliveira foi preso nesta quarta (15) em Goiânia durante operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de lavagem de dinheiro e outras transações ilegais.

Segundo a investigação, os suspeitos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Até o momento, a Polícia Federal não detalhou qual seria a participação específica de Raphael a no esquema. O advogado do influenciador afirmou que ainda não tem detalhes sobre a acusação e deve se manifestar durante o dia, segundo o portal G1.