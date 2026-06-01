SAIBA DETALHES

Quem é Lais Moraes, namorada de Ederson Santana, desde o início da carreira do jogador

Lais Moraes é a primeira e única namorada do jogador selecionado para a Copa do Mundo 2026

Felipe Sena

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:28

Lais Moraes e Ederson têm três filhos Crédito: Reprodução | Instagram

No mês de maio, foram divulgados os nomes dos jogadores da Seleção Brasileira que estarão na Copa do Mundo 2026, e entre eles está Ederson, do Fenerbahçe, clube de futebol turco de Istambul.

Ederson Santana de Moraes, de 32 anos, tem uma carreira sólida no futebol. No entanto, chamou atenção fotos dele ao lado da esposa, Lais Moraes, de 31, despertando curiosidade dos fãs nas redes sociais.

Lais Moraes 1 de 10

Lais Moraes é uma influenciadora digital com mais de 600 mil seguidores no Instagram, conhecida por compartilhar sua rotina como esposa do goleiro, além de viagens e dicas. Na biografia da rede social se descreve como “escritora em construção”.

Antes de Ederson se tornar conhecido, Laís já atuava como influenciadora e falava sobre tendências. Casados desde 2014, eles se conheceram em Portugal e têm três filhos: Yasmin, Henrique e Laura.

Os dois são conhecidos por compartilhar o estilo de vida, viagens e momentos de humor em família. O romance começou em 2013, quando o goleiro jogava pelo Rio Ave e ela morava em Lisboa onde cursava Gestão de Turismo. Casaram-se no ano seguinte e, em 2023, renovaram os votos em uma cerimônia nas Maldivas.