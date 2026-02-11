EDUCAÇÃO

Governo Lula cancela edital e barra abertura de novos cursos de medicina no país

Decisão do MEC ocorre após resultados do Enamed apontarem problemas na formação médica

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:12

Médicos no local de prova para segunda etapa do Revalida em 2020 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal revogou o edital que previa a criação de novos cursos de medicina em instituições privadas no país. Lançado em outubro de 2023, o chamamento já havia sido adiado quatro vezes antes da decisão definitiva.

A revogação foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) em edição extra do Diário Oficial da União na noite de terça-feira (10). A previsão era autorizar até 5.900 novas vagas.

O edital integrava o Programa Mais Médicos, no qual o governo define locais e condições para abertura de graduações médicas em instituições privadas.

A medida ocorre após a divulgação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado a estudantes concluintes, que apontou problemas na qualidade da formação, especialmente em cursos privados.

A abertura de novos cursos estava suspensa desde 2018, no governo Michel Temer, por um período de cinco anos. Mesmo assim, instituições privadas conseguiram autorizações judiciais e ampliaram a oferta. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, em menos de dois anos foram autorizados 77 cursos, somando 4.412 vagas.

De acordo com servidores do MEC, o crescimento acelerado e os resultados do exame reforçaram a necessidade de rever a política de expansão. Ainda não há prazo para novo edital.