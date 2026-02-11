Acesse sua conta
Ataque a tiros em escola no Canadá deixa nove mortos e 25 feridos

Crime ocorreu em pequena cidade da Colúmbia Britânica e terminou com morte da atiradora

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:38

Escola foi alvo de ataque armado
Escola foi alvo de ataque armado Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros em uma escola e em uma residência da cidade de Tumbler Ridge, no Canadá, deixou nove mortos e ao menos 25 feridos nesta terça-feira (10). A autora dos disparos também morreu, conforme confirmaram as autoridades locais. O episódio chocou a pequena comunidade do oeste do país, que tem pouco mais de 2 mil habitantes e fica na província da Colúmbia Britânica, segundo a imprensa canadense.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h20 no horário local (19h20 em Brasília), na Tumbler Ridge Secondary School, instituição que atende cerca de 160 alunos. Segundo a polícia, seis vítimas foram encontradas mortas dentro da escola. Outras duas pessoas morreram em uma residência próxima, e as autoridades afirmam que elas tinham alguma ligação com o ataque. A nona vítima, que também estava na escola, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. Até a última atualização, as autoridades não detalharam o estado clínico de cada vítima, mas informaram que parte dos feridos está em estado grave, enquanto outros tiveram lesões leves.

A polícia confirmou que a suspeita correspondia à descrição divulgada em um alerta enviado mais cedo à população. Ainda de acordo com a imprensa canadense, o aviso apontava uma pessoa do sexo feminino, usando vestido e com cabelos castanhos. Após buscas, os agentes localizaram a atiradora já com um ferimento causado por disparo de arma de fogo, e a principal linha de investigação é de que ela tenha tirado a própria vida após os ataques.

Segundo o jornal canadense Western Standard, a autora dos disparos era uma mulher transgênero de 18 anos, estudante da própria escola. A identidade teria sido confirmada ao veículo por colegas, que a descreveram como uma pessoa “tranquila e gente boa”, mas também “quieta e meio deslocada”.

Em entrevista coletiva, a polícia local informou que ainda não confirma oficialmente a idade da atiradora e tampouco detalhou quantas das vítimas eram crianças ou adolescentes. As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica do crime e as motivações do ataque.

