EUA

Armado e mascarado: divulgadas imagens de suspeito de sequestrar mãe de apresentadora de TV

Vídeo mostra homem manipulando câmera da residência da idosa

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:42

Imagens de sequestrador foram divulgadas Crédito: Reprodução

O FBI divulgou imagens de um homem apontado como suspeito de envolvimento no desaparecimento de Nancy Guthrie, mãe da apresentadora de TV americana Savannah Guthrie. As gravações foram captadas por câmeras de segurança da residência da idosa.

A divulgação ocorreu nesta terça-feira (10) por meio de uma rede social. Segundo Kash Patel, diretor do FBI, especialistas conseguiram recuperar registros que haviam sido comprometidos e que mostram um indivíduo mexendo no equipamento de monitoramento da casa. Nas imagens, o homem aparece armado, usando máscara que cobre o rosto quase todo, deixando apenas olhos e boca à mostra, e carregando uma mochila.

Imagens mostram suspeito de sequestrar mãe de apresentadora 1 de 13

"O vídeo foi recuperado de dados residuais localizados em sistemas de back-end. Trabalhando com nossos parceiros, nesta manhã, as autoridades descobriram novas imagens, antes inacessíveis, que mostram um indivíduo armado aparentemente adulterando a câmera na porta da frente da casa de Nancy Guthrie na manhã de seu desaparecimento", detalhou o diretor do FBI.

Apesar do avanço, a investigação, que já soma oito dias, ainda não resultou na identificação de suspeitos. Também não há confirmação sobre o estado de saúde ou o paradeiro da idosa, de 84 anos.

New video in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and the Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/XCEvkA5eJ6 — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 10, 2026

Investigadores esperavam que as câmeras do imóvel trouxessem pistas importantes. Porém, conforme explicou o xerife do condado de Pima, Chris Nanos, a câmera instalada na campainha foi desligada nas primeiras horas do dia do desaparecimento. Embora o sistema tenha registrado movimentação pouco depois, Nancy não possuía assinatura ativa do serviço, que deixaria o conteúdo automaticamente salvo, o que impediu a recuperação imediata das imagens gravadas.

Apelo da apresentadora

Na segunda-feira (9), Savannah Guthrie divulgou um novo vídeo nas redes sociais pedindo ajuda do público para localizar a mãe, desaparecida desde 31 de janeiro.

A apresentadora do programa “Today Show”, da emissora NBC, agradeceu pelas mensagens e orações recebidas e afirmou que a família enfrenta mais uma semana de angústia.

“Acreditamos que nossa mãe ainda está por aí. Precisamos da ajuda de vocês. As autoridades estão trabalhando incansavelmente, 24 horas por dia, tentando trazê-la de volta para casa, tentando encontrá-la. Ela foi levada e não sabemos onde está. Precisamos da ajuda de vocês”, disse.

Ela também solicitou que qualquer informação seja repassada às autoridades. “Não importa onde você esteja - mesmo que esteja longe de Tucson -, se você vir ou ouvir qualquer coisa que pareça estranha, informe às autoridades. Estamos em um momento de desespero e precisamos da ajuda de vocês.”

O que se sabe sobre o desaparecimento

Nancy Guthrie foi vista pela última vez na própria casa, no estado do Arizona, na noite de sábado, 31 de janeiro, quando foi deixada no local pela filha e pelo genro depois do jantar. No dia seguinte, domingo (1º), a polícia foi acionada após a família perceber seu desaparecimento.

A principal linha de investigação é de sequestro, já que, segundo a polícia, a idosa possui mobilidade reduzida e não teria condições de sair sozinha da residência.