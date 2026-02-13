Acesse sua conta
Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Foliões lotaram o circuito Dodô nesta quinta-feira (12), que marcou a abertura oficial da folia em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:00

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O circuito Dodô (Barra-Ondina) foi tomado por foliões nesta quinta-feira (12), no primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. Entre trios elétricos, blocos e camarotes, a avenida reuniu artistas, turistas e baianos que deram início à maratona de festa na capital. E teve fantasia de tudo que é jeito: O Máscara, Anjinho, Bailarina e muito mais. 

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Ara Ketu por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Reprodução
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo' por Maysa Polcri/CORREIO
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo' por Maysa Polcri/CORREIO
Varredores se divertem no primeiro dia de folia por Millena Marques/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO

Na avenida, grandes nomes como Léo Santana, Bell Marques e Lincoln Sena se apresentaram. Por lá, teve pipoca lotada, abadá esgotado, chuva de água para refrescar o público e momentos que já entraram para a galeria da folia 2026.

Confira os registros do primeiro dia de Carnaval no circuito Barra-Ondina.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

