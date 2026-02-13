Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:00
O circuito Dodô (Barra-Ondina) foi tomado por foliões nesta quinta-feira (12), no primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. Entre trios elétricos, blocos e camarotes, a avenida reuniu artistas, turistas e baianos que deram início à maratona de festa na capital. E teve fantasia de tudo que é jeito: O Máscara, Anjinho, Bailarina e muito mais.
Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval
Na avenida, grandes nomes como Léo Santana, Bell Marques e Lincoln Sena se apresentaram. Por lá, teve pipoca lotada, abadá esgotado, chuva de água para refrescar o público e momentos que já entraram para a galeria da folia 2026.
