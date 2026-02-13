CORREIO FOLIA 2026

Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Foliões lotaram o circuito Dodô nesta quinta-feira (12), que marcou a abertura oficial da folia em Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:00

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O circuito Dodô (Barra-Ondina) foi tomado por foliões nesta quinta-feira (12), no primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. Entre trios elétricos, blocos e camarotes, a avenida reuniu artistas, turistas e baianos que deram início à maratona de festa na capital. E teve fantasia de tudo que é jeito: O Máscara, Anjinho, Bailarina e muito mais.

Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval 1 de 42

Na avenida, grandes nomes como Léo Santana, Bell Marques e Lincoln Sena se apresentaram. Por lá, teve pipoca lotada, abadá esgotado, chuva de água para refrescar o público e momentos que já entraram para a galeria da folia 2026.

Confira os registros do primeiro dia de Carnaval no circuito Barra-Ondina.

Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval 1 de 42