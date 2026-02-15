NO TOPO

Rayssa Leal abre 2026 com título na SLS de Sydney e confirma favoritismo no skate mundial

Brasileira supera início irregular, vira a final e garante vitória na abertura da temporada;

15 de fevereiro de 2026

Rayssa Leal é campeã da SLS Sydney 2026 Crédito: Reprodução

A temporada 2026 começou em alta para Rayssa Leal. Neste sábado, a skatista de 18 anos conquistou o título da etapa de Sydney da Street League Skateboarding, após uma reação decisiva nas últimas apresentações da final feminina. O pódio foi completado por Liz Akama, que ficou com a prata, e pela australiana Chloe Covell, medalhista de bronze.

A brasileira não começou bem a decisão, registrando notas 5.8 e 3.8 nas duas primeiras voltas. A virada veio na terceira apresentação, quando recebeu 8.2 dos juízes. Logo depois, uma manobra avaliada em 8.4 colocou Rayssa na liderança da disputa.

Ainda restavam três tentativas. Na primeira delas, a skatista caiu e não somou pontos. Na sequência, garantiu 7.7, pontuação suficiente para assegurar o título. Já campeã, ela ainda sofreu nova queda na última volta.

No total, Rayssa fechou a competição com 30.1 pontos, contra 29.2 de Akama e 24.7 de Covell. A australiana conseguiu subir ao pódio apenas na rodada final, superando Coco Yoshizawa, que terminou com 23.2 pontos. Também ficaram fora das medalhas Momiji Nishiya, com 14.3, e Funa Nakayama, que encerrou a prova com 4.5.

The Champ is here 🏆 @rayssalealsk8 takes home the first win of the SLS 2026 Season at #SLSSydney 🇦🇺 pic.twitter.com/dguWdpNrFD — Street League Skateboarding (@StreetLeague) February 15, 2026

Giovanni Vianna também garante medalha para o Brasil

Na disputa masculina, o Brasil voltou ao pódio com Giovanni Vianna, que assegurou o bronze na etapa australiana.