Rayssa Leal abre 2026 com título na SLS de Sydney e confirma favoritismo no skate mundial

Brasileira supera início irregular, vira a final e garante vitória na abertura da temporada;

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:02

Rayssa Leal é campeã da SLS Sydney 2026
Crédito: Reprodução

A temporada 2026 começou em alta para Rayssa Leal. Neste sábado, a skatista de 18 anos conquistou o título da etapa de Sydney da Street League Skateboarding, após uma reação decisiva nas últimas apresentações da final feminina. O pódio foi completado por Liz Akama, que ficou com a prata, e pela australiana Chloe Covell, medalhista de bronze.

A brasileira não começou bem a decisão, registrando notas 5.8 e 3.8 nas duas primeiras voltas. A virada veio na terceira apresentação, quando recebeu 8.2 dos juízes. Logo depois, uma manobra avaliada em 8.4 colocou Rayssa na liderança da disputa.

Ainda restavam três tentativas. Na primeira delas, a skatista caiu e não somou pontos. Na sequência, garantiu 7.7, pontuação suficiente para assegurar o título. Já campeã, ela ainda sofreu nova queda na última volta.

No total, Rayssa fechou a competição com 30.1 pontos, contra 29.2 de Akama e 24.7 de Covell. A australiana conseguiu subir ao pódio apenas na rodada final, superando Coco Yoshizawa, que terminou com 23.2 pontos. Também ficaram fora das medalhas Momiji Nishiya, com 14.3, e Funa Nakayama, que encerrou a prova com 4.5.

Giovanni Vianna também garante medalha para o Brasil

Na disputa masculina, o Brasil voltou ao pódio com Giovanni Vianna, que assegurou o bronze na etapa australiana.

O título ficou com o japonês Ginwoo Onodera, dono de uma final dominante, com todas as notas acima de 9.0. A prata foi conquistada pelo norte-americano Julian Agliardi.

Tags:

Rayssa Leal

