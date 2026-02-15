Rayssa Leal abre 2026 com título na SLS de Sydney e confirma favoritismo no skate mundial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:02
A temporada 2026 começou em alta para Rayssa Leal. Neste sábado, a skatista de 18 anos conquistou o título da etapa de Sydney da Street League Skateboarding, após uma reação decisiva nas últimas apresentações da final feminina. O pódio foi completado por Liz Akama, que ficou com a prata, e pela australiana Chloe Covell, medalhista de bronze.
A brasileira não começou bem a decisão, registrando notas 5.8 e 3.8 nas duas primeiras voltas. A virada veio na terceira apresentação, quando recebeu 8.2 dos juízes. Logo depois, uma manobra avaliada em 8.4 colocou Rayssa na liderança da disputa.
Rayssa faturou primeiro caneco do ano
Ainda restavam três tentativas. Na primeira delas, a skatista caiu e não somou pontos. Na sequência, garantiu 7.7, pontuação suficiente para assegurar o título. Já campeã, ela ainda sofreu nova queda na última volta.
No total, Rayssa fechou a competição com 30.1 pontos, contra 29.2 de Akama e 24.7 de Covell. A australiana conseguiu subir ao pódio apenas na rodada final, superando Coco Yoshizawa, que terminou com 23.2 pontos. Também ficaram fora das medalhas Momiji Nishiya, com 14.3, e Funa Nakayama, que encerrou a prova com 4.5.
Giovanni Vianna também garante medalha para o Brasil
Na disputa masculina, o Brasil voltou ao pódio com Giovanni Vianna, que assegurou o bronze na etapa australiana.
O título ficou com o japonês Ginwoo Onodera, dono de uma final dominante, com todas as notas acima de 9.0. A prata foi conquistada pelo norte-americano Julian Agliardi.