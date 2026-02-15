AO VIVO: Botafogo x Flamengo disputam vaga na semifinal do Campeonato Carioca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 17:25
Botafogo e Flamengo se enfrentam às 17h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca.
Sem vantagem para nenhum dos lados, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. Quem avançar enfrenta o Madureira, que garantiu classificação após vencer o Boavista por 2 a 1 na sexta-feira.
O clássico terá transmissão da TV Globo na televisão aberta e pelo canal oficial da emissora no YouTube. Assista abaixo:
Estádio Nilton Santos