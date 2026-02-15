Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: Botafogo x Flamengo disputam vaga na semifinal do Campeonato Carioca

Sem vantagem no mata-mata, clássico no Nilton Santos pode ser decidido nos pênaltis

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 17:25

Estádio Nilton Santos Crédito: Prefeitura do Rio de Janeiro

Botafogo e Flamengo se enfrentam às 17h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

Sem vantagem para nenhum dos lados, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. Quem avançar enfrenta o Madureira, que garantiu classificação após vencer o Boavista por 2 a 1 na sexta-feira. 

O clássico terá transmissão da TV Globo na televisão aberta e pelo canal oficial da emissora no YouTube. Assista abaixo:

Estádio Nilton Santos

Estádio Nilton Santos por Reprodução
Estádio Nilton Santos por Reprodução
Estádio Nilton Santos por Reprodução
Estádio Nilton Santos por Reprodução
1 de 4
Estádio Nilton Santos por Reprodução

Leia mais

Imagem - Rayssa Leal abre 2026 com título na SLS de Sydney e confirma favoritismo no skate mundial

Rayssa Leal abre 2026 com título na SLS de Sydney e confirma favoritismo no skate mundial

Imagem - É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

Imagem - Atleta faz homenagem às vítimas da guerra na Ucrânia e é eliminado da Olimpíada de Inverno

Atleta faz homenagem às vítimas da guerra na Ucrânia e é eliminado da Olimpíada de Inverno

Tags:

Botafogo Flamengo Futebol ao Vivo

Mais recentes

Imagem - Rayssa Leal abre 2026 com título na SLS de Sydney e confirma favoritismo no skate mundial

Rayssa Leal abre 2026 com título na SLS de Sydney e confirma favoritismo no skate mundial
Imagem - AO VIVO: assista ao jogo Bahia x Jacuipense pelo Baianão 2026

AO VIVO: assista ao jogo Bahia x Jacuipense pelo Baianão 2026
Imagem - Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta

Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta

MAIS LIDAS

Imagem - Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS
01

Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
02

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
03

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
04

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma