Com Lucas Arcanjo e outras novidades, Vitória está definido para encarar o Bahia de Feira

Jogo é válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:45

Vitória vai usar o time principal no Campeonato Baiano
Vitória vai usar o time principal no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está definido para encarar o Bahia de Feira nesta quarta-feira, às 19h15, no Barradão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Com pouco mais de um mês de “férias” do Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura decidiu mandar a campo a base titular, ao mesmo tempo em que dá oportunidade para alguns atletas menos utilizados ganharem ritmo de jogo.

A principal novidade é o retorno de Lucas Arcanjo ao gol, após se recuperar de lesão no joelho sofrida em setembro do ano passado. Além dele, Neris volta ao time titular para formar dupla de zaga com Camutanga, enquanto o volante Emmanuel Martínez inicia uma partida como titular pela primeira vez.

Com isso, o Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Neris e Ramon; Caíque, Baralhas e Martínez; Matheuzinho, Erick e Kayzer.

Apesar do retorno do goleiro, o Leão tem diversos desfalques. Por problemas físicos, estão fora Gabriel Vasconcelos, Jamerson, Claudinho, Luan Cândido, Zé Marcos, Edu, Kauan, Rúben Ismael, Dudu, Renzo López e Pedro Henrique. O argentino Diego Tarzia está fora pois não foi inscrito a tempo no estadual. 

Na quarta colocação, com 10 pontos, o Leão da Barra busca vencer o Tremendão para assumir a vice-liderança e encaminhar a classificação para a próxima fase. Em caso de derrota, porém, a equipe pode deixar o G-4 e chegar pressionada à rodada final.

Vitória Campeonato Baiano

