FÓRMULA 1

Schumacher não fala mais e depende 100% de cuidadores: 'Situação é muito triste'

Revelação foi feita por jornalista alemão; estado de saúde do heptacampeão mundial é mantido sob sigilo por família

Os fãs de Fórmula 1 foram surpreendidos com um raríssimo vazamento sobre Michael Schumacher. Desde que o heptacampeão mundial sofreu um acidente de esqui, em 2013, pouco se sabe sobre o estado de saúde do ex-piloto, que é mantido sob sigilo pela família. Mas novas informações foram reveladas pelo jornalista alemão Felix Gorner.>

"No momento, há no máximo 20 pessoas que podem se aproximar do Michael. Na minha opinião, é a estratégia correta. Porque a família está agindo em prol dos melhores interesses do Michael. Eles sempre foram extremamente cuidadosos em relação à privacidade dele e isso não mudou", opinou o jornalista alemão.>