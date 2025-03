GHOSTING

Romance entre Lewis Hamilton e Sofía Vergara acabou após piloto dar 'sumiço' na atriz: 'Abandonada'

Casal tinha sido flagrado em um jantar em Nova York em janeiro

O relacionamento entre a atriz Sofía Vergara e o piloto Lewis Hamilton, da Ferrari, desandou. Após terem sido flagrados jantando juntos em Nova York, em janeiro , o romance esfriou e os dois já não formam mais um casal. As informações são do site Radar Online. >

O piloto de 40 anos teria se distanciado e feito com que a atriz de 52 se sentisse "abandonada". Ainda de acordo com o site, eles continuam se falando "ocasionalmente", mas a artista era quem fazia a maior parte dos esforços. "É ela quem mantém o contato, esperando mais — e recebe pouco em troca", disse uma fonte do Radar Online.>

O Page Six, por outro lado, relatou o contrário. Segundo o portal, Vergara estaria receosa de embarcar em um relacionamento com Hamilton por conta da diferença de idade entre eles. Além disso, o piloto tem compromissos ao redor do mundo, com a temporada da Fórmula 1. Hamilton fez sua estreia pela Ferrari em 2025.>