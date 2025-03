LEMBRA DELE?

Responsável por rebaixamento do Vitória em 2014, ex-Bahia decide mata-mata aos 39 anos

Thiago Ribeiro estreou como titular do Rio Branco e classificou o Tigre às semifinais da Série A3 do Campeonato Paulista

Lembrado pelos torcedores do Vitória com ressentimento, o atacante Thiago Ribeiro estreou como titular do Rio Branco aos 39 anos e foi decisivo na vitória por 3x1 que classificou o Tigre às semifinais da Série A3 do Campeonato Paulista. Contra o Desportivo Brasil, o jogador marcou um gol e contribuiu com uma assistência nesta quarta-feira (26).>