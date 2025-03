MOTIVO INUSITADO

Campeão do mundo revela que saiu do Real Madrid por ficar 'enjoado com os títulos'

Raphael Varane revelou que saída do clube espanhol aconteceu porque queria "experimentar algo diferente"

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de março de 2025 às 19:48

Varane deixou o Manchester United após 3 temporadas Crédito: Reprodução

Viver sob a glória de um dos maiores clubes de futebol do mundo pode ser motivo de orgulho, mas também pode vir a ser um problema. Esse foi o caso do ex-zagueiro do Real Madrid Raphael Varane, que se aposentou dos gramados aos 31 anos. O francês revelou que os títulos conquistados no clube espanhol acabou com sua empolgação em jogar futebol. >

“Foi um processo longo, não é uma decisão que se tome de um dia para o outro. Em 2018, ganhei tudo. Foi o apogeu. Tinha acabado de ganhar a quarta Liga dos Campeões, festejamos, mas nada de mais, porque já era normal. Ganhava a Champions e já pensava na seguinte. Logo a seguir ganhei a Copa do Mundo [com a França]. Já tinha vencido tudo” disse o zagueiro em conversa com o meio-campista Tchouaméni.>

Varane revelou no programa The Bridge que decidiu deixar o time espanhol após passar uma década na equipe em busca de voltar a se empolgar com o esporte. O destino escolhido pelo francês foi o Manchester United, da Inglaterra.>

“Cheguei a uma fase em que tive de repensar a minha carreira porque sentia vontade de vibrar outra vez, de sentir coisas diferentes. É indescritível aquilo que vivi e venci no Real Madrid, mas já tinha vivido tudo, queria experimentar algo diferente”.>