FREGUÊS ACIMA DO MAR

Confira quem são os 10 principais carrascos dos times brasileiros na altitude

Flamengo vai encarar equipe com maior aproveitamento contra brasileiros na Libertadores

Sempre em época de competições internacionais na América do Sul, os times brasileiros ficam atentos aos adversários que irão enfrentar pela frente nos temidos jogos na altitude. Conhecidos por terem vantagem como mandantes, os clubes costumam ser carrascos das equipes brasileiras quando jogam a milhares de metros acima do nível do mar.>

São 26 jogos atuando em Quito, a 2.850m acima do nível do mar. O aproveitamento de 67,9% impressiona e dá uma amostra das dificuldades que o Flamengo deve enfrentar contra o adversário. Será o terceiro jogo rubro-negro contra a LDU em Quito. Nos outros, foi uma vitória para cada lado.>

A LDU não é quem joga na maior altitude na América do Sul, mas é o maior carrasco brasileiro porque consegue montar times competitivos, independentemente da condição de ar rarefeito. O Bolívar, adversário do Palmeiras na Libertadores, joga em La Paz, cidade com altitude de 3.637m, e também costuma dar trabalho para os brasileiros, mas não na mesma proporção. O aproveitamento em casa é de 64,9%, o quarto melhor entre todos os times de altitude da América do Sul.>