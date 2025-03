MAS JÁ??

Piloto da Fórmula 1 é 'demitido' após apenas duas corridas; substituto já foi definido

Liam Lawson foi rebaixado pela Red Bull Racing após não corresponder às expectativas; Yuki Tsunoda assume

Bastaram apenas duas corridas para Liam Lawson ser rebaixado na Fórmula 1. Após um início ruim na temporada, sem sequer pontuar nos dois primeiros fins de semana do campeonato - mesmo com um dos carros mais potentes do grid -, o neozelandês deixará de ser o companheiro de Max Verstappen na Red Bull. Ele irá para a Racing Bulls, time B da equipe austríaca, enquanto Yuki Tsunoda o substituirá na RBR. A troca acontece já a partir da próxima semana, no GP do Japão, em Suzuka.>