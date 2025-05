RETROSPECTO POSITIVO

Vitória leva vantagem nos últimos confrontos contra o Ceará e busca manter boa fase

Equipes se enfrentam neste sábado (3), no estádio Presidente Vargas, pela 7ª rodada da Série A

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 16:29

Léo Gamalho garantiu mais recente vitória rubro-negra sobre o Ceará Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tem se destacado nos últimos confrontos contra o Ceará, mantendo um retrospecto recente positivo. Em 2023, as equipes se enfrentaram três vezes, e o clube vermelho e preto levou a melhor em todas as ocasiões - uma boa lembrança às vésperas do próximo encontro entre os rivais. Os times voltam a medir forças neste sábado (3), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

O primeiro duelo de 2023 aconteceu pela Copa do Nordeste, com vitória rubro-negra por 2x0. Santiago Tréllez, de pênalti, e Diego Torres, em bonita finalização, marcaram os gols no Barradão. Na época, o Leão era comandado por Léo Condé, hoje técnico do Ceará.>

Na sequência, os clubes se encararam duas vezes pela Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Vitória ganhou novamente por 2x0, no estádio Presidente Vargas, mesmo palco da próxima partida. José Hugo e Wagner Leonardo anotaram para o Leão, que assumiria a liderança da competição. Vale lembrar que o clube baiano foi o campeão daquela edição ao terminar com 72 pontos, com 22 vitórias, seis empates e dez derrotas.>

O encontro mais recente entre os times nordestinos foi em agosto de 2023, pelo segundo turno da Série B. Léo Gamalho abriu o placar de pênalti logo no início do primeiro tempo no Barradão e assegurou o resultado a favor do rubro-negro em casa.>

Antes dessa sequência positiva, no entanto, o clube baiano viveu um jejum incômodo contra o adversário: sete jogos sem ganhar, com cinco derrotas consecutivas entre 2018 e 2021. No geral, o histórico de confrontos entre Vitória e Ceará mostra equilíbrio: em 41 partidas, o Leão se deu melhor 15 vezes, o Vovô ganhou 13 e houve 13 empates. O time vermelho e preto marcou 55 gols, contra também 55 da equipe cearense.>