PERIGO NO AR

Avião que levava jogadores do Corinthians e Palmeiras é atingido por raio

Atletas foram obrigados a trocar de aeronave após susto

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2025 às 08:49

Ángel Romero, do Corinthians, e Richard Ríos, do Palmeiras Crédito: Reprodução

O atacante Ángel Romero, do Corinthians, e o volante Richard Ríos, do Palmeiras, passaram por um enorme susto na última quarta-feira (26). O avião que transportava os jogadores foi atingido por um raio enquanto fazia o trajeto entre Barranquilla, na Colômbia, até Manaus, no Brasil. As equipes dos atletas confirmaram a informação por meio de suas respectivas assessorias.>

Ríos e Romero defenderam suas seleções na partida entre Colômbia e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na última terça-feira (25). Eles voltavam de Barranquilla para a final do Campeonato Paulista quando o episódio com o avião aconteceu. >

De acordo com o Palmeiras, durante parada já programada em Manaus, um problema que "pode ter sido causado no percurso" foi detectado, e os jogadores foram obrigados a trocar de aeronave por medida de segurança. Eles seguiram viagem para São Paulo na sequência. Apesar do atraso, ninguém ficou ferido.>