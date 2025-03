LÍDER INVICTO

Vitória empata com o Moto Club e se classifica em primeiro na Copa do Nordeste

Yan Cristian abriu o placar para os donos da casa, enquanto Carlinhos deixou tudo igual

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de março de 2025 às 23:31

Vitória x Moto Club Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Já classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, o Vitória viajou ao Maranhaão com um time misto e um objetivo, conseguir terminar a fase de grupos na primeira colocação do grupo A. No estádio Castelão, em São Luís, o Leão começou atrás no placar, mas buscou o empate e terminou a noite com o sentimento de missão cumprida, além de manter a invencibilidade na competição regional.>

Sem inspiração ofensiva, o Vitória começou a partida sem efetividade no último terço para abrir o placar. Em contrapartida, o Moto Club aproveitou a primeira grande chance do jogo e inaugurou o marcador com Yan Cristian. No final da primeira etapa, Carlinhos recebeu dentro da área e chutou para empatar a partida.>

Com o resultado, o Vitória somou mais um ponto e terminou na liderança do grupo A, com 17 pontos conquistados. O Leão aguarda a definição do grupo B para saber seu adversário na próxima fase. Enquanto os jogos não acontecem, o time volta a campo neste sábado (29), pela estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Juventude. A bola rola às 18h30 no estádio Alfredo Jaconi.>

O JOGO>

Com o foco totalmente ajustado para o Brasileirão, o time que entrou em campo contra o Moto Club não contou com nenhum dos principais nomes do elenco em campo. Além dos reservas, a partida serviu como oportunidade para os garotos da base. Dentro dessa estratégia, nem mesmo Thiago Carpini viajou.>

Sob o comando do auxiliar Estephan Djian, a equipe alternativa começou a partida pressionando o adversário. A partir das roubadas de bola no ataque, os rubro-negros conseguiram criar jogadas para levar perigo aos rivais maranhenses, principalmente pelo lado esquerdo, com Osvaldo.>

Com a queda de rendimento dos visitantes, os donos da casa passaram a ter mais o controle da bola e chegar mais próximo ao gol do Leão. Após Edenílson jogar a bola para a linha de fundo, os maranhenses aproveitaram a bola parada para inaugurar o placar da partida.>

Aos 16 minutos, o Moto Club cobrou escanteio e o goleiro Alexandre Fintelman precisou realizar duas defesas à queima-roupa para impedir o gol. No entanto, o zagueiro Yan Cristian não desperdiçou o segundo rebote e finalizou forte para balançar as redes e abrir o placar no Castelão.>

O restante do primeiro tempo foi de um confronto com poucos momentos de perigo para as duas equipes. O Vitória passou a apostar em ligações diretas entre o goleiro e os atacantes. Aos 37 minutos, Carlos Eduardo recebeu a bola na linha de fundo e limpou o marcador. O camisa 96 cruzou para Carlinhos e o centroavante bateu forte para empatar.>

Na volta do intervalo, o Papão mostrou vontade em buscar novamente a vantagem na partida. A partir de rápidas triangulações pelas beiradas do campo, o time da casa mostrou dinâmicas interessantes para chegar ao ataque. Para a sorte do Vitória, os erros no último terço facilitaram para a defesa dos baianos.>

O rubro-negro de Salvador igualou o confronto com as entradas de Fabri e, posteriormente, do estreante Felipe Cardoso. O fôlego novo no ataque foi o que a equipe precisava para chegar mais vezes com perigo, principalmente pelas laterais do campo. A estratégia seguiu o comportamento do time em verticalizar as jogadas com mais frequência.>

Os minutos finais do confronto contaram com mais tentativas dos baianos em tentar sair do Castelão com três pontos, mas a falta de efetividade do Leão se misturou a um final de partida picotado por muitas faltas e o jogo chegou ao fim com o placar construído no primeiro tempo.>

FICHA TÉCNICA

Moto Club 1 x 1 Vitória - Copa do Nordeste (7ª rodada)>

Moto Club: Allan Thiago; Ball (Rick Sena), Yan Cristian, Luis Fernando e Wadson; Felipe Dias (Richard), Pedro Dias (Maurício dos Anjos) e Hadrian (Wesley); Vitinho (Paulo Renato), Luis Gustavo e Jean. Técnico: José Augusto>

Vitória: Alexandre Fintelman; Edenilson (Gean), Camutanga, Kauan e Hugo; Thiaguinho, Papaterra e Bruno Xavier (Fabri); Osvaldo (Felipe Cardoso), Carlos Eduardo e Carlinhos. Técnico: Estephan Djian.>

Estádio: Castelão, em São Luís>

Gols: Yan Cristian, aos 16, e Carlinhos, aos 37 minutos do primeiro tempo;>

Cartão amarelo: Edenilson, Thiaguinho, Kauan, Papaterra (Vitória); Yan Cristian, Felipe Dias, Luís Fernando, Richard, Jean (Moto Club)>