ATAQUE REFORÇADO

Vitória acerta contratação de atacante Léo Pereira, do CRB, por empréstimo

Jogador era desejado por torcedores rubro-negros após se destacar na partida contra o Leão, pela Copa do Nordeste

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de março de 2025 às 18:02

Vitória acertou o empréstimo do atacante Léo Pereira até o fim da temporada Crédito: Francisco Cedrim/CRB

Além de Erick, o Vitória acertou o empréstimo do atacante Léo Pereira, do CRB, para reforçar o elenco comandado pelo treinador Thiago Carpini até o final desta temporada. O Leão vai desembolsar um valor pelo empréstimo para contar com o jogador. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Gazeta de Alagoas e confirmada pelo CORREIO.>

Léo Pereira é natural de Bauru, em São Paulo, e passou pelas categorias de base do Corinthians até se profissionalizar no Ituano. Atacante de beirada, o atacante tem como característica principal a velocidade e o duelo nas situações de um contra um. O Vitória será a segunda equipe nordestina a contar com o jogador. >

Ele também passou por Grêmio, Atlético-GO, Marítimo (Portugal) até chegar ao CRB em 2023. Pela equipe alagoana, o atacante tem 92 jogos, com 14 gols e 10 assistências. Léo Pereira era nome de desejo dos torcedores rubro-negros após se destacar na partida contra o Leão, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o jogador deu trabalho para a defesa do Vitória e marcou um dos gols do CRB no jogo.>