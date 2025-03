SAÍDA

Após rescisão, Val Soares se despede do Vitória: 'Meses de muito trabalho'

O jogador tinha vínculo com o Leão até o fim do ano e agora fica livre para assinar com qualquer equipe

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de março de 2025 às 17:51

Val Soares entrou em três jogos pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após rescisão amigável de contrato com o Vitória, o volante Val Soares se despediu dos torcedores rubro-negros. O jogador tinha vínculo com o Leão até o fim do ano e agora fica livre para assinar com qualquer equipe. O provável destino do atleta é o Japão. O encerramento do contrato foi anunciado pelo clube rubro-negro nesta terça-feira (25), através das redes sociais.>

“Chegou o momento de me despedir do Esporte Clube Vitória. Foram meses de muito trabalho, e agradeço a cada um que fez parte desta etapa. Companheiros de equipe, diretoria, comissão técnica, funcionários e torcedores. A todos, o meu muito obrigado. Levo comigo apenas boas lembranças e o aprendizado desse período, e sigo na torcida pelo sucesso do clube. Um forte abraço”, escreveu o volante.>

Em cinco jogos com a camisa rubro-negra, o jogador de 28 anos marcou um gol e deu uma assistência em 129 minutos em campo. Foram dois jogos pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Baiano, sendo um como titular.>