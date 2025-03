COPA DO NORDESTE

Moto Club x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Partida contra os maranhenses ocorre nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30

Em preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Vitória vai mandar a campo uma equipe reserva contra o Moto Club, nesta quarta-feira (26), às 21h30, no Castelão de São Luís, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Se bater o rival do Maranhão, o rubro-negro garante a primeira posição no grupo A da competição. Confira informações sobre a partida.>