VALE LIDERANÇA

Com time reserva, Vitória enfrenta Moto Club para fechar primeira fase do Nordestão

Partida contra os maranhenses ocorre nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de março de 2025 às 05:00

Camutanga foi relacionado para o jogo contra o Moto Club Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em um ano com um calendário apertado, decisões difíceis precisam ser tomadas para não atrapalhar o planejamento das equipes brasileiras. É assim com o Vitória nesta quarta-feira (26), já que vai enfrentar o Moto Club fora de casa com uma equipe reserva. A partida, válida pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, pode confirmar o Leão como líder do grupo A. A bola rola às 21h30 no Castelão, em São Luís do Maranhão.>

Garantido por antecipação às oitavas de final, o Rubro-Negro cumprirá tabela no duelo, já que fará o jogo único das oitavas dentro de casa, independente de terminar a fase de classificação em primeiro ou segundo. No momento, o Vitória está na liderança do Grupo A com 14 pontos ganhos, dois a mais que o Sport.>

“Devemos mandar uma equipe um pouco alternativa para tentar ter uma equipe aqui que se prepare melhor para a estreia do Brasileiro. Mas quem jogar na quarta-feira tem responsabilidade de representar bem o time. Vai ser uma oportunidade para Osvaldo, Camutanga, jogadores que precisam de minutagem, e também alguns jogadores da base”, afirmou o técnico Thiago Carpini na coletiva pós-jogo no último domingo (23).>

Além do descanso para os titulares, o próprio comandante rubro-negro vai continuar em Salvador para treinar os jogadores visando a estreia no Campeonato Brasileiro deste ano. O confronto contra o Juventude acontece no próximo sábado (29). O assistente Estephan Djian estará à frente da equipe no confronto do Nordestão.>

20 jogadores foram relacionados para o jogo, entre os quais alguns garotos da base, como Edenilson, Kauan e Papaterra. A novidade na relação é o atacante Felipe Cardoso, contratado por empréstimo junto ao Atlético de Alagoinhas, após se destacar no Campeonato Baiano com quatro gols e duas assistências. Além do atacante, Bruno Xavier, Carlinhos, Carlos Eduardo, Fabri, Osvaldo, Thiaguinho, Camutanga e Hugo foram relacionados.>