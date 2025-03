DE SAÍDA

Vitória anuncia rescisão de contrato com volante Val Soares

O encerramento do contrato foi anunciado pelo clube rubro-negro nesta terça-feira (25), através das redes sociais

O Vitória anunciou que rescindiu o contrato com o volante Val Soares. O jogador tinha vínculo com o Leão até o fim do ano e agora fica livre para assinar com qualquer equipe. O provável destino do atleta é o Japão. O encerramento do contrato foi anunciado pelo clube rubro-negro nesta terça-feira (25), através das redes sociais.>