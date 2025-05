COPA DO BRASIL

Cruzeiro x Vila Nova-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira (01), no Mineirão

Cruzeiro e Vila Nova-GO se enfrentam nesta quinta-feira (01/05), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere (TV por assinatura).>

Cruzeiro

O Cruzeiro, maior ganhador da Copa do Brasil, com seis títulos, estreia nesta edição na terceira fase, após ficar em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. A equipe de Leonardo Jardim vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco e ocupa a quarta posição no Brasileirão, com 10 pontos em seis rodadas.>