Botafogo-PB x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira (01), no Estádio Castelão, em São Luís

Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (01/05), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming).>

Botafogo-PB

O Botafogo-PB, mandante da partida, optou por vender o mando de campo e joga em São Luís. A expectativa é de casa cheia para o confronto contra o Flamengo, com destaque para Henrique Dourado, ex-jogador do clube carioca. A equipe comandada por Antônio Carlos Zago chega motivada para o desafio.>

Flamengo

O Flamengo, por sua vez, deve contar com algumas modificações no elenco. Alex Sandro e Arrascaeta não devem viajar, e Matheus Cunha ganha a chance de atuar como titular no gol, substituindo Rossi. A equipe rubro-negra de Filipe Luís busca vencer fora de casa para garantir uma vantagem antes do jogo de volta, marcado para 21 de maio, no Maracanã.>