COPA DO BRASIL

Criciúma x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira (01), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina

Criciúma e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (01/05), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O Tigre quer fazer valer o mando de campo, enquanto o Massa Bruta busca abrir vantagem fora de casa. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>