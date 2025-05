COPA DO BRASIL

Santos x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada na Vila Belmiro, às 18h

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de maio de 2025 às 14:00

Santos Crédito: Divulgação/Santos

Na estreia de Cléber Xavier como técnico, o Santos recebe o CRB nesta quinta-feira (1º), em duelo válido pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na Vila Belmiro, às 18h (de Brasília), com promessa de casa cheia. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Santos x CRB ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime Video (streaming).>

Santos

Campeão da Série B em 2024, o Santos estreia na Copa do Brasil com novo comando: Cléber Xavier assume como técnico após anos como auxiliar de Tite. A equipe enfrenta uma série de desfalques importantes, como Neymar, Soteldo e Zé Rafael, todos no departamento médico. Mesmo assim, o Peixe busca fazer valer o mando de campo para abrir vantagem no confronto.>

CRB

Campeão da Copa do Nordeste de 2024, o CRB chega à terceira fase com moral e bom início na Série B. A equipe comandada por Eduardo Barroca terá a volta do zagueiro Segóvia, mas não contará com Hayner, impedido de atuar por questões contratuais. O time alagoano quer surpreender fora de casa e levar a decisão com vantagem para o Estádio Rei Pelé.>

Prováveis escalações de Santos x CRB

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Rollheiser; Guilherme, Tiquinho Soares, Gabriel Veron. Técnico: Cléber Xavier.>

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Segóvia, Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê, Danielzinho; Douglas Baggio, Breno Herculano, Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca.>

Ficha do Jogo

Jogo: Santos x CRB>

Campeonato: Copa do Brasil 2025 — 3ª fase (ida)>

Data: Quinta-feira, 1º de maio de 2025>

Horário: 18h00 (horário de Brasília)>

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)>