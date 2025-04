RARA APARIÇÃO

Schumacher reaparece após mais de dez anos escondido para nascimento da neta

O piloto não aparecia em público desde 2013, quando sofreu um acidente esquiando nos Alpes Franceses

Schumacher foi a Gland, na Suíça, segundo o jornal alemão Bild, para conhecer Millie, a primeira filha de Gina-Maria Schumacher, filha do piloto. Essa foi a primeira aparição do alemão desde o acidente nos Alpes Franceses, quando optou por se resguardar de informações para o público para proteger o sigilo do seu estado de saúde.>

A preocupação é tanta, que também segundo o Bild, Schumacher foi ao casamento dos pais da neta, em Maiorca, mas não há nenhum registro da presença do ex-piloto na cerimônia, já que celulares foram proibidos na porta do evento segundo o Mirror. Desde então, a notícia mais recente do alemão veio no último final de semana, quando ele assinou um capacete para campanha beneficente contra a demência feita pelo tricampeão Jackie Stewart. No capacete, estão as assinaturas de todos os campeões de F1 ainda vivos, e Schumacher assinou com a ajuda da esposa Corinna.>