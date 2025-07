EMPREGOS E SOLUÇÕES

Cobranças com maturidade produzem avanços profissionais

Solicitações para as lideranças podem e devem ser feitas. Saiba como acertar no tom

O gestor de carreiras, PhD pela Unicamp e sócio-fundador da FM2S, startup de educação e consultoria, Virgilio Marques dos Santos alerta que o desafio está justamente em encontrar o equilíbrio correto. "Cobrar o chefe não é um erro. O problema está no como e no quando", diz . Segundo ele, esperar que o reconhecimento ou o andamento de projetos aconteça espontaneamente em ambientes corporativos competitivos é uma expectativa pouco realista. "Projetos se acumulam, gestores têm múltiplas demandas e, muitas vezes, esquecem entregas — e pessoas", afirma. >

Para ilustrar , a psicoterapeuta sugere: “Percebi que algumas entregas que dependem do seu retorno estão pendentes, e isso tem dificultado o avanço do projeto. Você vê uma forma de alinharmos isso juntos para que eu consiga cumprir meus prazos?” >

Ana Chaves diz que a abordagem deve ser realizada em um momento oportuno (sem pressão, em um espaço reservado, sem tom acusatório), sempre com foco em fatos e não em julgamentos, com tom colaborativo, e não defensivo. >

Para completar as estratégias de posicionamento, os especialistas na área destacam a importância da inteligência política bem aplicada, sem manipulação, mas com a devida compreensão dos poderes e influências. Inteligência política é saber se posicionar de forma estratégica e ética, entendendo o jogo das relações sem perder sua autenticidade. >

Paloma defende que a proposta seja apresentada com base em dados concretos, como números e percentuais. “Por exemplo, evidenciar que sua solução reduz em 30% os atrasos no processo pode fortalecer a confiança da equipe e reduzir resistências”, justifica. >

Ana Chaves sugere algumas práticas, tais como o desenvolvimento da escuta ativa e empatia: “Entenda o contexto do seu gestor, tenha clareza sobre sua entrega e sobre como você contribui para o time, construa alianças, e não rivalidades, aprenda a fazer críticas com cuidado e elogios com generosidade, observe o estilo de comunicação e tomada de decisão do seu gestor!. >