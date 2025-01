PROVA DE RUA

Corredor morre após sofrer mal súbito em meia maratona

Atleta chegou a ser socorrido, mas sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu

Um corredor de 52 anos morreu após sentir um mal súbito durante a 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, realizada no último domingo (26), em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista. Em nota, a organizadora da prova, a Yescom, afirmou que o atleta foi socorrido e levado ao hospital ainda com vida em uma unidade de UTI móvel.>

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o atleta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sofreu uma parada cardiorrespiratória na ambulância. Nas redes sociais, a médica Thaís Albuquerque, que também participava da corrida, disse que a ambulância demorou, aproximadamente, 30 minutos para chegar ao local da ocorrência.>

“A ambulância demorou uma eternidade para chegar. Simplesmente não chegava. Naquele momento, a gente precisava de uma equipe técnica para ajudar. Estávamos em um evento com quase 7 mil pessoas. No final das contas, ficamos quase 30 minutos, em procedimento de parada. A gente precisou pedir mais uma ambulância, já que a que chegou primeiro não tinha o DEA [Desfibrilador Externo Automático], que é um aparelho que a gente precisa colocar nos eletrodos para ver se o paciente precisa receber os eletrochoques”, relatou.>

Em comunicado, a Yescom afirmou que o atendimento prestado pela equipe médica seguiu os protocolos recomendados. "O evento contava com ampla estrutura de apoio médico, com quantidade de equipamentos acima do recomendado pelos órgãos competentes, e em superioridade às regras da modalidade", diz a nota assinada pela Direção Médica da corrida.>