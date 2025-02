SALVADOR

Idoso sofre mal súbito e morre dentro do próprio carro na Pituba

Transalvador e Polícia Militar estão no local

Um idoso morreu após sofrer um mal súbito dentro do próprio veículo na Rua Pernambuco, no bairro da Pituba, na manhã desta quarta-feira (12). As informações foram confirmadas pelo Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador. >