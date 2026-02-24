Acesse sua conta
Quem era Robert Carradine, ator de Lizzie McGuire que morreu aos 71 anos após luta contra o transtorno bipolar

Hillary Duff lamentou a morte do ator, que também marcou os anos 1980 com 'A Vingança dos Nerds'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:32

Robert Carradine e Hilary Duff
Robert Carradine e Hilary Duff Crédito: Reprodução

O ator Robert Carradine morreu na última segunda-feira (23), aos 71 anos, após uma batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar. Conhecido por atravessar gerações do cinema e da televisão, ele ganhou projeção mundial nos anos 1980 e voltou a se tornar popular ao interpretar o pai da protagonista na série Lizzie McGuire.

Nascido em uma das famílias mais tradicionais de Hollywood, Carradine era filho do ator John Carradine e irmão de David Carradine e Keith Carradine, além de Christopher Carradine. Ele estreou no cinema em 1972, no filme Os Cowboys, e construiu uma carreira sólida em produções como Amargo Regresso, The Big Red One, The Long Riders e Caminhos Perigosos.

O grande ponto de virada veio em 1984, quando interpretou Lewis Skolnick em A Vingança dos Nerds, papel que o transformou em ícone da cultura pop da década. Anos depois, conquistou uma nova geração ao viver Sam McGuire, o pai de Lizzie, na série da Disney protagonizada por Hilary Duff.

A morte do ator foi confirmada após familiares relatarem que ele lutava contra o transtorno bipolar havia quase 20 anos. Keith Carradine afirmou que o irmão tirou a própria vida depois de uma longa batalha contra a doença. Em comunicado ao site Deadline, a família destacou a trajetória do artista e o desejo de ampliar o debate sobre saúde mental.

"É com profunda tristeza que devemos compartilhar que nosso amado pai, avô, tio e irmão Robert Carradine faleceu. Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor. Estamos desolados com a perda desta bela alma e queremos reconhecer a valente luta de Bobby contra sua batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar. Esperamos que sua jornada possa iluminar e encorajar a abordagem do estigma associado à doença mental", diz a nota.

"Neste momento, pedimos privacidade para lamentar esta perda insondável. Com gratidão pela sua compreensão e compaixão", finalizou.

Keith também falou sobre a dor da perda. "Foi uma doença que o venceu, e quero celebrar sua luta contra ela e celebrar sua alma linda. Ele era profundamente talentoso e sentiremos sua falta todos os dias. Encontraremos consolo em como ele era engraçado, sábio, compreensivo e tolerante. Esse era o meu irmãozinho", lamentou. Ele afirmou ao mesmo site que Robert tirou a própria vida após a batalha contra o transtorno bipolar.

Hilary Duff, que contracenou com Carradine em Lizzie McGuire, lamentou publicamente a morte do ator e relembrou o vínculo construído nos bastidores da série. Robert viveu Sam McGuire, pai de Lizzie (Hilary Duff), na série.

"É muito difícil encarar esta realidade sobre um velho amigo. Havia tanto calor na família McGuire e sempre me senti tão cuidada pelos meus pais na tela. Serei eternamente grata por isso. Estou profundamente triste por saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, pela sua família e por todos os que o amavam", escreveu a atriz. 

Robert Carradine deixa filhos, netos, irmãos e uma legião de fãs que acompanharam sua trajetória ao longo de décadas, marcada por personagens carismáticos e por um legado que atravessou diferentes fases da televisão e do cinema.

