De 'Fat' a 'Fit': após quase uma tonelada na balança, Fat Family elimina 230 kg e vive nova fase; FOTOS

Trio formado por Simone, Suzete e Katia passou a focar em saúde e preparo físico

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:28

Fat Family antes Crédito: Reprodução

O Fat Family marcou a história do R&B nacional ao surgir na televisão no fim dos anos 1990 com talento, carisma e a coreografia que virou marca registrada no hit "Jeito Sexy". Criado em 1996 e lançado nacionalmente em 1998, o grupo era formado por sete irmãos: Sidney, Simone, Suzete, Katia, Celinha, Deise e Celinho, e se tornou símbolo de representatividade ao ocupar espaço na mídia com identidade própria.

Quase 30 anos depois, Simone, Suzete e Katia seguem à frente do projeto em um formato mais enxuto. Além da redução no número de integrantes, houve também uma mudança significativa nas medidas corporais. No auge, o grupo chegou a somar aproximadamente uma tonelada. Hoje, após um processo que envolveu cirurgia bariátrica, reeducação alimentar e acompanhamento médico, as três já eliminaram juntas 230 quilos e vivem uma nova fase pessoal e profissional.

"Agora somos o Fit Family", brincou Suzete em entrevista ao jornal Extra, ao comentar o momento atual. A mudança no estilo de vida impacta diretamente a performance nos palcos, que passou a exigir mais preparo físico e resistência. O alerta mais recente veio quando Suzete passou mal e desmaiou durante uma apresentação, episódio que reforçou a necessidade de cuidados estruturados com a saúde.

A partir daí, o trio passou a adotar acompanhamento multidisciplinar, com treinos regulares, suporte médico e monitoramento de taxas hormonais e vitamínicas. Há cerca de 20 anos, as três realizaram cirurgia bariátrica, ponto inicial de uma jornada que, segundo elas, exigiu disciplina contínua ao longo do tempo. Oscilações de peso fizeram parte do percurso até a retomada mais rigorosa da rotina saudável.

"As três estavam precisando de reposição de vitaminas e equilíbrio das taxas. Além do uso das canetas emagrecedoras, elas tiveram um acompanhamento médico multidisciplinar para voltarem a perder peso com saúde, que é o mais importante. Fora isso, aplicamos o que há de mais moderno nas tecnologias de estímulo de colágeno no rosto e corpo delas, para ficarem com aparência mais saudável e jovial", explica a médica Manoela Souza ao Extra.

A mudança física acompanha também uma transformação artística. Se antes a dinâmica no palco era mais focada em backing vocals, agora Simone, Suzete e Katia assumem protagonismo nas músicas, sustentando solos e performances completas. "É muito diferente fazer apoio vocal e estar à frente, conduzindo uma música inteira. O físico precisa responder", afirmou Katia.

A nova turnê revisita sucessos que atravessaram gerações em um formato mais dançante e coreografado. "Hoje, a saúde não é algo separado do trabalho. Ela sustenta o fôlego, a voz e a forma como a gente se apresenta", disse Suzete. "É um show mais intenso. A gente canta, dança e se movimenta o tempo todo. O cardio precisa estar em dia".

Os reflexos dessa rotina vão além do palco. "A diferença aparece no ânimo, no fôlego e até na forma como a gente acorda. Quando o corpo está preparado, tudo flui melhor", comentou Simone.

