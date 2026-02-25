MERCADO

Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas no Brasil cita risco à continuidade das operações

Preocupação foi anunciando com os resultados obtidos durante as operações de 2025

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19:01

Supermercado Crédito: Shutterstock

O Grupo Pão de Açúcar divulgou os resultados de desempenho referentes a 2025 e informou haver incerteza quanto à continuidade das operações, em razão dos prejuízos acumulados ao longo dos anos. Em todo o Brasil, são mais 700 lojas das marcas pertencentes ao grupo.

No balanço, a companhia informou que, até 31 de dezembro de 2025, registrou déficit de capital circulante líquido de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, decorrente principalmente de empréstimos e debêntures (títulos de dívida) com vencimento em 2026, avaliados em cerca de R$ 1,7 bilhão.

“Apesar da melhora nos principais indicadores operacionais, bem como da geração positiva e recorrente de caixa operacional, a companhia continua apurando prejuízo no período. Essas condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre a continuidade operacional da companhia”, informou a empresa.

Para reduzir os riscos associados ao capital circulante negativo e aos vencimentos previstos para 2026, o grupo afirma que vem adotando medidas como negociação para alongamento de prazos de dívidas, redução do custo financeiro e de despesas, além da monetização de créditos tributários.

“Estamos simplificando estrutura e processos, com redução de despesas e ganhos de agilidade, para tornar a companhia mais eficiente e competitiva. Seguiremos executando essa agenda com disciplina. O foco está na construção de uma evolução consistente e sustentável, trimestre a trimestre”, frizou o diretor-presidente do grupo, Alexandre Santoro.