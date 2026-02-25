CHUVAS

Policial penal morre ao salvar vizinhos de soterramento

Ao menos 30 mortes já foram confirmadas após o início das chuvas em Juiz de Fora

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:21

A vítima é Reinaldo Neiva Ferreira; Juiz de Fora registrou deslizamento após fortes chuvas Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um policial penal morreu em Juiz de Fora enquanto tentava salvar vítimas soterradas após o deslizamento de um prédio no bairro Paineiras. O corpo foi resgatado pelas equipes de emergência na madrugada desta quarta-feira (25).

A vítima foi identificada como Reinaldo Neiva Ferreira, de 36 anos. Ele tentava salvar a esposa e vizinhos quando o imóvel foi atingido pela lama. Reinaldo não conseguiu sair do prédio e ficou sob os escombros por cerca de 24 horas até o resgate.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais lamentou a morte e prestou solidariedade à família. “Salvou cinco vidas antes de ficar soterrado, incluindo sua esposa. Verdadeiro herói”, destacou a entidade.

Reinaldo era lotado na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, e atuava como policial penal desde maio de 2017. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais também lamentou a morte do servidor e as fortes chuvas que atingem a cidade.

“O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, manifesta especial condolência à Polícia Penal de Minas Gerais diante da irreparável perda de um corajoso servidor, que entregou sua vida para salvar pessoas”, informou a pasta.

O corpo de Reinaldo foi sepultado às 17h desta quarta-feira, no Cemitério Parque da Saudade. Ao menos 30 mortes já foram confirmadas após o início das chuvas em Juiz de Fora. A previsão indica que não haverá trégua até, pelo menos, a próxima sexta (27).