O Eclipse da Lua de Sangue em Virgem muda tudo e provoca viradas importantes para todos os signos nesta semana decisiva

O que acontece entre 2 e 8 de março marca encerramentos emocionais, ajustes inevitáveis e escolhas que redefinem o rumo dos próximos meses

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

A semana de 2 a 8 de março de 2026 carrega um peso especial. No dia 3 de março, acontece o Eclipse Lunar Total, conhecido como Lua de Sangue, no signo de Virgem, ativando processos profundos de encerramento, revisão e reorganização emocional. Nada passa despercebido. Situações mal resolvidas, padrões repetitivos e relações desgastadas vêm à tona para serem ajustados ou deixados para trás. É um período que exige maturidade, autoconsciência e decisões mais responsáveis, mas que também abre espaço para mais clareza e fortalecimento interno. Veja a previsão do site "Your Tango".



Áries: A semana pede calma, paciência e menos impulsividade. Emoções intensas podem testar seus limites, especialmente em conflitos desnecessários. O momento favorece atitudes mais estratégicas e menos reativas. Avançar devagar será muito mais eficiente do que insistir em disputas que não levam a lugar nenhum.

Dica cósmica: Nem toda batalha merece sua energia.

Touro: O foco da semana está no autocuidado e no equilíbrio emocional. Você sente vontade de fazer muito, mas o excesso pode gerar frustração. Organizar prioridades e respeitar seu ritmo será essencial para evitar desgaste. Momentos de prazer simples ajudam a recuperar a confiança.

Dica cósmica: Constância vale mais do que pressa.

Gêmeos: Questões familiares e emocionais pedem atenção. A semana mostra que nenhuma evolução é sólida sem uma base bem estruturada. Conversas importantes tendem a acontecer, trazendo chance de reconciliação e entendimento. Ouvir será tão importante quanto falar.

Dica cósmica: Segurança emocional sustenta qualquer avanço.

Câncer: Amizades, projetos coletivos e sonhos antigos ganham destaque. Você assume uma postura mais ativa e confiante, percebendo que sua voz tem peso. Retomar planos deixados de lado pode ser mais produtivo do que começar algo do zero.

Dica cósmica: Recomeçar também é continuar de outro jeito.

Leão: A semana ilumina sua autoestima e a forma como você se valoriza. Fica mais claro quem merece sua energia e quem apenas consome seu brilho. Velhos padrões afetivos podem ser encerrados de vez, abrindo espaço para relações mais alinhadas ao que você realmente deseja.

Dica cósmica: Valor próprio não se negocia.

Virgem: Este é um dos períodos mais intensos do ano para você. Emoções profundas vêm à tona, pedindo acolhimento e direcionamento consciente. Ao canalizar essa energia para algo que traga prazer e equilíbrio, você transforma tensão em crescimento. Escutar mais e julgar menos fará toda a diferença.

Dica cósmica: Autocompaixão também é força.

Libra: A semana pede descanso, introspecção e cuidado emocional. O cansaço pode ser sinal de que você precisa desacelerar e se reorganizar internamente. Práticas de escrita, reflexão ou silêncio ajudam a clarear pensamentos e reduzir a ansiedade.

Dica cósmica: Pausar também é avançar.

Escorpião: Sua presença se destaca naturalmente. Pessoas reconhecem suas qualidades e se aproximam com interesse genuíno. O período favorece novas conexões, parcerias e alianças importantes para o futuro. Confie no seu magnetismo, mas escolha bem com quem compartilhar sua energia.

Dica cósmica: Poder verdadeiro atrai, não força.

Sagitário: A semana cobra responsabilidade sobre tudo o que você construiu nos últimos anos. É hora de fortalecer sua base e agir com mais planejamento. Sonhos continuam vivos, mas agora pedem estrutura e comprometimento real.

Dica cósmica: Visão sem disciplina não se sustenta.

Capricórnio: O desejo por expansão cresce, seja por estudos, viagens ou novos aprendizados. A semana favorece curiosidade e desenvolvimento pessoal, desde que tudo seja feito com atenção aos detalhes. O crescimento vem pelo conhecimento.

Dica cósmica: Preparação é parte do sucesso.

Aquário: Processos de cura emocional se intensificam. A semana ajuda você a se libertar de padrões antigos que ainda limitam suas escolhas. Revisitar o passado com maturidade traz aprendizados valiosos para decisões mais conscientes no futuro.

Dica cósmica: O passado ensina, não aprisiona.

Peixes: Suas ideias ganham força e clareza. A comunicação flui melhor, favorecendo trocas importantes e novas conexões sociais. É um bom momento para se posicionar, desde que suas palavras estejam alinhadas com atitudes práticas.