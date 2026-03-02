Acesse sua conta
O Eclipse da Lua de Sangue em Virgem muda tudo e provoca viradas importantes para todos os signos nesta semana decisiva

O que acontece entre 2 e 8 de março marca encerramentos emocionais, ajustes inevitáveis e escolhas que redefinem o rumo dos próximos meses

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

A semana de 2 a 8 de março de 2026 carrega um peso especial. No dia 3 de março, acontece o Eclipse Lunar Total, conhecido como Lua de Sangue, no signo de Virgem, ativando processos profundos de encerramento, revisão e reorganização emocional. Nada passa despercebido. Situações mal resolvidas, padrões repetitivos e relações desgastadas vêm à tona para serem ajustados ou deixados para trás. É um período que exige maturidade, autoconsciência e decisões mais responsáveis, mas que também abre espaço para mais clareza e fortalecimento interno. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana pede calma, paciência e menos impulsividade. Emoções intensas podem testar seus limites, especialmente em conflitos desnecessários. O momento favorece atitudes mais estratégicas e menos reativas. Avançar devagar será muito mais eficiente do que insistir em disputas que não levam a lugar nenhum.

Dica cósmica: Nem toda batalha merece sua energia.

Touro: O foco da semana está no autocuidado e no equilíbrio emocional. Você sente vontade de fazer muito, mas o excesso pode gerar frustração. Organizar prioridades e respeitar seu ritmo será essencial para evitar desgaste. Momentos de prazer simples ajudam a recuperar a confiança.

Dica cósmica: Constância vale mais do que pressa.

Gêmeos: Questões familiares e emocionais pedem atenção. A semana mostra que nenhuma evolução é sólida sem uma base bem estruturada. Conversas importantes tendem a acontecer, trazendo chance de reconciliação e entendimento. Ouvir será tão importante quanto falar.

Dica cósmica: Segurança emocional sustenta qualquer avanço.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Amizades, projetos coletivos e sonhos antigos ganham destaque. Você assume uma postura mais ativa e confiante, percebendo que sua voz tem peso. Retomar planos deixados de lado pode ser mais produtivo do que começar algo do zero.

Dica cósmica: Recomeçar também é continuar de outro jeito.

Leão: A semana ilumina sua autoestima e a forma como você se valoriza. Fica mais claro quem merece sua energia e quem apenas consome seu brilho. Velhos padrões afetivos podem ser encerrados de vez, abrindo espaço para relações mais alinhadas ao que você realmente deseja.

Dica cósmica: Valor próprio não se negocia.

Virgem: Este é um dos períodos mais intensos do ano para você. Emoções profundas vêm à tona, pedindo acolhimento e direcionamento consciente. Ao canalizar essa energia para algo que traga prazer e equilíbrio, você transforma tensão em crescimento. Escutar mais e julgar menos fará toda a diferença.

Dica cósmica: Autocompaixão também é força.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: A semana pede descanso, introspecção e cuidado emocional. O cansaço pode ser sinal de que você precisa desacelerar e se reorganizar internamente. Práticas de escrita, reflexão ou silêncio ajudam a clarear pensamentos e reduzir a ansiedade.

Dica cósmica: Pausar também é avançar.

Escorpião: Sua presença se destaca naturalmente. Pessoas reconhecem suas qualidades e se aproximam com interesse genuíno. O período favorece novas conexões, parcerias e alianças importantes para o futuro. Confie no seu magnetismo, mas escolha bem com quem compartilhar sua energia.

Dica cósmica: Poder verdadeiro atrai, não força.

Sagitário: A semana cobra responsabilidade sobre tudo o que você construiu nos últimos anos. É hora de fortalecer sua base e agir com mais planejamento. Sonhos continuam vivos, mas agora pedem estrutura e comprometimento real.

Dica cósmica: Visão sem disciplina não se sustenta.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O desejo por expansão cresce, seja por estudos, viagens ou novos aprendizados. A semana favorece curiosidade e desenvolvimento pessoal, desde que tudo seja feito com atenção aos detalhes. O crescimento vem pelo conhecimento.

Dica cósmica: Preparação é parte do sucesso.

Aquário: Processos de cura emocional se intensificam. A semana ajuda você a se libertar de padrões antigos que ainda limitam suas escolhas. Revisitar o passado com maturidade traz aprendizados valiosos para decisões mais conscientes no futuro.

Dica cósmica: O passado ensina, não aprisiona.

Peixes: Suas ideias ganham força e clareza. A comunicação flui melhor, favorecendo trocas importantes e novas conexões sociais. É um bom momento para se posicionar, desde que suas palavras estejam alinhadas com atitudes práticas.

Dica cósmica: Ideias ganham poder quando viram ação.

