ASTROLOGIA

O Eclipse Lunar Total em Virgem marca o fim de um ciclo e exige decisões maduras dos 12 signos nesta semana

Entre encerramentos inevitáveis e decisões que exigem maturidade, esta semana marca o início de uma nova direção

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 03:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, iniciamos uma semana decisiva. No dia 3 de março, acontece o Eclipse Lunar Total em Virgem, conhecido como Lua de Sangue, um marco de encerramento e realinhamento. Como Mercúrio segue retrógrado em Peixes, a palavra de ordem é revisão. Nada de pressa. Ajustar, organizar, cortar excessos e rever promessas será essencial para atravessar esse portal com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa intensa, exigindo equilíbrio entre trabalho e saúde. O eclipse evidencia sobrecarga e pede mudanças práticas na rotina. Reavalie compromissos antes de assumir novos. Dica cósmica: Cuidar de si é prioridade, não luxo.

Touro: Relações do passado podem ressurgir emocionalmente. O eclipse mexe com afetos, criatividade e antigos desejos. Evite decisões impulsivas no amor. Dica cósmica: Nem tudo que volta precisa ficar.

Gêmeos: Assuntos familiares e domésticos entram em destaque. Conversas importantes podem redefinir dinâmicas. Organização emocional será indispensável. Dica cósmica: Resolva dentro para avançar fora.

Câncer: Comunicação será o ponto central. O eclipse pode revelar mal-entendidos acumulados. Revise acordos e escolha palavras com cuidado. Dica cósmica: Clareza evita rupturas desnecessárias.

Leão: Finanças e valorização pessoal passam por revisão. O que você aceita receber está alinhado ao que você acredita merecer? Ajustes estratégicos fortalecem estabilidade. Dica cósmica: Reconheça seu próprio valor.

Virgem: Com o Eclipse Lunar Total no seu signo, transformações pessoais ganham força. É o fim de uma versão sua que já não representa quem você se tornou. Não resista às mudanças. Dica cósmica: Permita-se renascer.

Libra: O eclipse ativa questões internas e padrões inconscientes. Descanso e introspecção serão fundamentais. Nem tudo precisa ser exposto agora. Dica cósmica: Silêncio também é estratégia.

Escorpião: Amizades e projetos coletivos passam por ajustes. Algumas conexões se fortalecem, outras se encerram naturalmente. Observe quem caminha na mesma direção que você. Dica cósmica: Alinhe-se com quem compartilha seus valores.

Sagitário: Carreira e imagem pública ganham destaque. Mudanças estruturais podem surgir, exigindo postura mais madura. Planeje antes de agir. Dica cósmica: Reputação se constrói com consistência.

Capricórnio: O eclipse amplia sua visão de futuro. Planos acadêmicos, viagens ou metas de longo prazo podem ser revisados. Não tenha medo de mudar a rota. Dica cósmica: Ajustar o caminho não significa desistir.

Aquário: Questões financeiras compartilhadas ou emocionais profundas vêm à tona. Dívidas, acordos ou segredos precisam de clareza. Transparência evita conflitos. Dica cósmica: Resolva pendências com responsabilidade.