O Eclipse Lunar Total em Virgem marca o fim de um ciclo e exige decisões maduras dos 12 signos nesta semana

Entre encerramentos inevitáveis e decisões que exigem maturidade, esta semana marca o início de uma nova direção

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 03:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, iniciamos uma semana decisiva. No dia 3 de março, acontece o Eclipse Lunar Total em Virgem, conhecido como Lua de Sangue, um marco de encerramento e realinhamento. Como Mercúrio segue retrógrado em Peixes, a palavra de ordem é revisão. Nada de pressa. Ajustar, organizar, cortar excessos e rever promessas será essencial para atravessar esse portal com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa intensa, exigindo equilíbrio entre trabalho e saúde. O eclipse evidencia sobrecarga e pede mudanças práticas na rotina. Reavalie compromissos antes de assumir novos. Dica cósmica: Cuidar de si é prioridade, não luxo.

Touro: Relações do passado podem ressurgir emocionalmente. O eclipse mexe com afetos, criatividade e antigos desejos. Evite decisões impulsivas no amor. Dica cósmica: Nem tudo que volta precisa ficar.

Gêmeos: Assuntos familiares e domésticos entram em destaque. Conversas importantes podem redefinir dinâmicas. Organização emocional será indispensável. Dica cósmica: Resolva dentro para avançar fora.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Câncer: Comunicação será o ponto central. O eclipse pode revelar mal-entendidos acumulados. Revise acordos e escolha palavras com cuidado. Dica cósmica: Clareza evita rupturas desnecessárias.

Leão: Finanças e valorização pessoal passam por revisão. O que você aceita receber está alinhado ao que você acredita merecer? Ajustes estratégicos fortalecem estabilidade. Dica cósmica: Reconheça seu próprio valor.

Virgem: Com o Eclipse Lunar Total no seu signo, transformações pessoais ganham força. É o fim de uma versão sua que já não representa quem você se tornou. Não resista às mudanças. Dica cósmica: Permita-se renascer.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O eclipse ativa questões internas e padrões inconscientes. Descanso e introspecção serão fundamentais. Nem tudo precisa ser exposto agora. Dica cósmica: Silêncio também é estratégia.

Escorpião: Amizades e projetos coletivos passam por ajustes. Algumas conexões se fortalecem, outras se encerram naturalmente. Observe quem caminha na mesma direção que você. Dica cósmica: Alinhe-se com quem compartilha seus valores.

Sagitário: Carreira e imagem pública ganham destaque. Mudanças estruturais podem surgir, exigindo postura mais madura. Planeje antes de agir. Dica cósmica: Reputação se constrói com consistência.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O eclipse amplia sua visão de futuro. Planos acadêmicos, viagens ou metas de longo prazo podem ser revisados. Não tenha medo de mudar a rota. Dica cósmica: Ajustar o caminho não significa desistir.

Aquário: Questões financeiras compartilhadas ou emocionais profundas vêm à tona. Dívidas, acordos ou segredos precisam de clareza. Transparência evita conflitos. Dica cósmica: Resolva pendências com responsabilidade.

Peixes: Relacionamentos passam por um divisor de águas. O eclipse pede equilíbrio entre independência e parceria. Observe quem realmente soma à sua jornada. Dica cósmica: Parcerias saudáveis respeitam limites.

