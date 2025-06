INIMIGO AO LADO

Bolo envenenado: jovem que enviou mimo era colega da vítima e dormiu na casa dela no dia da morte

Pai da vítima conta que amiga viu a filha caída no banheiro e não demonstrou nenhuma reação

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 10:06

Bolo envenenado: jovem que enviou mimo era colega da vítima e dormiu na casa dela no dia da morte Crédito: Reprodução

A polícia descobriu que foi uma colega de Ana Luiza de Oliveira Neves, 17 anos, que enviou o bolo com um bilhete anônimo para a casa dela, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, no último sábado (31). A adolescente morreu depois de comer a guloseima e passar mal. Pai da jovem, Silvio Ferreira das Neves informou que a colega da filha dormiu na casa deles de sábado (31) para domingo (1º). "Essa menina foi dormir lá em casa, acompanhou o caso todo. Viu [Ana Luiza] passando mal, viu a hora que a levei no hospital e, no outro dia, também viu minha menina caindo no banheiro e não demonstrou nenhuma reação... Depois da minha filha estando morta, ela ainda me cumprimentou e abraçou", contou o pai, em entrevista ao G1 SP. >

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a irmã de Ana Luiza recebeu o bolo de pote em casa, no Parque Paraíso, por volta das 17h de sábado. Havia um bilhete com a frase "Um mimo pra garota mais linda que já vi" e, no verso, estava escrito Lulu Linda. Ana Luiza chegou em casa cerca de uma hora depois e comeu o bolo. Por volta das 18h50, ela começou a passar mal, foi levada ao hospital e retornou para casa. Segundo o pai, no domingo, a filha passou mal novamente, caindo no chão do banheiro, e morreu a caminho do hospital.>

No sábado, ao receber o bolo, Ana Luiza chegou a enviar um áudio para um grupo de amigos para descobrir quem havia mandado o presente. Durante o velório da filha, o pai de Ana Luiza fez um desabafo emocionado. “É muito difícil para mim... Perdi o amor da minha vida. Minha filha fez 17 anos na semana passada e não tem nem palavras para dizer o que eu estou sentindo. É difícil demais. Só Deus para me dar força, porque a minha filha não merecia isso...”, disse Silvio, que tem outras duas filhas. A informação é do G1 SP.>